ICONSPORT_271277_0048

Le Bayern tremble, Harry Kane de retour à Tottenham ?

Bundesliga24 sept. , 14:00
parNathan Hanini
Le Bayern Munich peut compter sur l’insaisissable Harry Kane depuis son arrivée. En 103 matchs avec le club bavarois, l’international anglais a inscrit 98 buts. En fin de contrat en 2027, certains rêvent de le revoir du côté de Tottenham, à commencer par Thomas Frank.
Depuis le début de saison en Bundesliga, Harry Kane est resté dans ses standards. L’international anglais a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives en seulement quatre journées de championnat. Alien pour certains, sous côté, pour d’autres, l’ancien joueur de Tottenham défie toutes les statistiques devant le but. Mais à 32 ans, l’avenir du buteur bavarois se joue cette saison. En fin de contrat en 2027 avec le champion d’Allemagne, le choix de son futur se rapproche. BILD et le Telegraph ont dévoilé ces deniers jours, que l’Anglais possède une clause dans son contrat pour quitter le Bayern cet été contre 65 millions d’euros. Beaucoup de clubs rêvent de récupérer Harry Kane.

Frank rêve de revoir Kane à Tottenham

Parmi eux, l’actuel technicien de Tottenham, Thomas Frank, le Danois s’est exprimé sur un possible retour de Kane chez les Spurs. « Je pense que beaucoup de supporters de Tottenham, moi y compris, aimeraient voir Kane revenir. C'est un joueur de haut niveau. Personnellement, je ne pense pas qu'il le fera pour l'instant. Pour être honnête, je pense qu'il restera probablement au Bayern et continuera à bien jouer... Je ne sais pas ce qu'il en pense. Pour ma part, je suis un voyageur, j'aime voyager, j'aime aussi explorer de nouvelles choses. Il est ici depuis de nombreuses années, alors pourquoi ne pas profiter un peu plus de son séjour au Bayern ? Mais il est le bienvenu. S'il veut nous rejoindre, il est plus que bienvenu », explique-t-il. Pour rappel, Harry Kane a dans le viseur le record de buts en Premier League de la légende Alan Shearer. L’ancien attaquant de Newcastle compte 260 réalisations, tandis que Kane a inscrit 213 buts dans l’élite du football anglais.
H. Kane

H. Kane

EnglandAngleterre Âge 32 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs5
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs4
Buts8
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

"Se faire ouvrir" D'où votre énorme frustration ^^. Obligés de mentir pour vous sentir un tant soit peu égal voire supérieur alors que dans les faits vous en sortez avec quasi pas d'occasions de buts, 1 csc et 30 % de possessions face au PSG bis......à la maison. ^^

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

Donc ce sont les marseillais qui viennent invectiver les joueurs comme des voyous en leur manquant donc de respect et les prenant de haut, mais ce sont les parisiens qui se sont contentés de montrer un logo qui passent pour des arrogants ??!!

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

LeoZGEG qui essaie de se faire passer pour un Lyonnais et qui se vexe quand on rigole du PSG 😂

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

As toi de comprendre ma réponse quand tu parles de giffle le zgeg 😂 Ce sport n est pas pour vous

OM-PSG : Benatia et Campos, une bagarre imaginaire au Vélodrome

Ils ont envie de nous faire croire qu'on était tous énervés alors qu'on s'en fichait bien ^^ ces fouilles merde

