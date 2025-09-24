Le Bayern tremble, Harry Kane de retour à Tottenham ?

"Se faire ouvrir" D'où votre énorme frustration ^^. Obligés de mentir pour vous sentir un tant soit peu égal voire supérieur alors que dans les faits vous en sortez avec quasi pas d'occasions de buts, 1 csc et 30 % de possessions face au PSG bis......à la maison. ^^
Donc ce sont les marseillais qui viennent invectiver les joueurs comme des voyous en leur manquant donc de respect et les prenant de haut, mais ce sont les parisiens qui se sont contentés de montrer un logo qui passent pour des arrogants ??!!
LeoZGEG qui essaie de se faire passer pour un Lyonnais et qui se vexe quand on rigole du PSG 😂
As toi de comprendre ma réponse quand tu parles de giffle le zgeg 😂 Ce sport n est pas pour vous
Ils ont envie de nous faire croire qu'on était tous énervés alors qu'on s'en fichait bien ^^ ces fouilles merde
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading
🚨👀 Thomas Frank on Harry Kane and possigle return to Spurs links: “I think there’s a lot of Tottenham fans including myself who would like to see Kane back”. “If Harry wants to join us, he’s more than welcome”.