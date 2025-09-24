Le Bayern tremble, Harry Kane de retour à Tottenham ?

Le Bayern Munich peut compter sur l’insaisissable Harry Kane depuis son arrivée. En 103 matchs avec le club bavarois, l’international anglais a inscrit 98 buts. En fin de contrat en 2027, certains rêvent de le revoir du côté de Tottenham, à commencer par Thomas Frank.

Depuis le début de saison en Bundesliga, Harry Kane est resté dans ses standards. L’international anglais a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives en seulement quatre journées de championnat. Alien pour certains, sous côté, pour d’autres, l’ancien joueur de Tottenham défie toutes les statistiques devant le but. Mais à 32 ans, l’avenir du buteur bavarois se joue cette saison. En fin de contrat en 2027 avec le champion d’Allemagne, le choix de son futur se rapproche. BILD et le Telegraph ont dévoilé ces deniers jours, que l’Anglais possède une clause dans son contrat pour quitter le Bayern cet été contre 65 millions d’euros. Beaucoup de clubs rêvent de récupérer Harry Kane.

Frank rêve de revoir Kane à Tottenham

Parmi eux, l’actuel technicien de Tottenham, Thomas Frank, le Danois s’est exprimé sur un possible retour de Kane chez les Spurs. « Je pense que beaucoup de supporters de Tottenham, moi y compris, aimeraient voir Kane revenir. C'est un joueur de haut niveau. Personnellement, je ne pense pas qu'il le fera pour l'instant. Pour être honnête, je pense qu'il restera probablement au Bayern et continuera à bien jouer... Je ne sais pas ce qu'il en pense. Pour ma part, je suis un voyageur, j'aime voyager, j'aime aussi explorer de nouvelles choses. Il est ici depuis de nombreuses années, alors pourquoi ne pas profiter un peu plus de son séjour au Bayern ? Mais il est le bienvenu. S'il veut nous rejoindre, il est plus que bienvenu », explique-t-il. Pour rappel, Harry Kane a dans le viseur le record de buts en Premier League de la légende Alan Shearer. L’ancien attaquant de Newcastle compte 260 réalisations, tandis que Kane a inscrit 213 buts dans l’élite du football anglais.