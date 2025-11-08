Fin de l’incroyable série pour le Bayern !

Quatre jours après sa victoire à Paris (1-2) en Ligue des Champions, le Bayern Munich a vu son incroyable série s’interrompre ! Après avoir remporté leurs 16 premiers matchs de la saison toutes compétitions confondues, les Bavarois n’ont pu arracher qu’un nul sur le terrain de l’Union Berlin (2-2). C’est l’attaquant Harry Kane qui a permis au champion d’Allemagne d’éviter la défaite à la 93e minute ! Rien de grave pour le Bayern, toujours leader invaincu de Bundesliga avec 6 points d’avance sur son premier poursuivant Leipzig.

Bundesliga 08 novembre 2025 à 15:30 FC Union Berlin Doekhi 27 ' Doekhi 83 ' 2 2 Match terminé FC Bayern München Díaz Marulanda 38 ' Kane 90 ' Chronologie Composition Statistiques But 90 ’ H. Kane FC Bayern München Carton jaune 90 ’ J. Kimmich FC Bayern München Remplacement 88 ’ ENTRE N. Jackson FC Bayern München SORT J. Stanisic FC Bayern München Carton jaune 88 ’ D. Doekhi FC Union Berlin Voir Les Détails Complets Du Match