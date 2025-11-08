Fin de l’incroyable série pour le Bayern !

Harry Kane

Quatre jours après sa victoire à Paris (1-2) en Ligue des Champions, le Bayern Munich a vu son incroyable série s’interrompre ! Après avoir remporté leurs 16 premiers matchs de la saison toutes compétitions confondues, les Bavarois n’ont pu arracher qu’un nul sur le terrain de l’Union Berlin (2-2). C’est l’attaquant Harry Kane qui a permis au champion d’Allemagne d’éviter la défaite à la 93e minute ! Rien de grave pour le Bayern, toujours leader invaincu de Bundesliga avec 6 points d’avance sur son premier poursuivant Leipzig.

Bundesliga

08 novembre 2025 à 15:30
FC Union Berlin
Doekhi27'Doekhi83'
2
2
Match terminé
FC Bayern München
Díaz Marulanda38'Kane90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
H. Kane
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Carton jaune
90
J. Kimmich
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Remplacement
88
ENTRE
N. Jackson
FC Bayern MünchenFC Bayern München
SORT
J. Stanisic
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Carton jaune
88
D. Doekhi
FC Union BerlinFC Union Berlin
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Paris Saint Germain
241173121912
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10122461421-7
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

