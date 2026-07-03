Allemagne : Nagelsmann accepte de démissionner

OM : Le transfert de Greenwood à l’Atlético bouclé cette nuit ?

Taurus : Le rachat des 5 % supplémentaires des droits de Greenwood était lié à la qualification de l'OM pour la CL. Pablo Longoria l'avait expliqué en conférence de presse le 18/12/2025 : "Sur la situation contractuelle, l'OM a 60% des droits économiques du joueur, 100% des droits sportifs avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d'augmenter de 5% pour arriver à 65%." https://rmcsport.bfmtv.com/football/clubs/olympique-marseille/om-longoria-detaille-les-enjeux-economiques-autour-du-contrat-de-greenwood-et-de-la-ligue-des-champions_AV-202512180681.html