Allemagne : Klopp pousse Nagelsmann à la démission

Malgré l’élimination assez piteuse face au Paraguay en 16e de finale de la Coupe du monde, Julian Nagelsmann a fait savoir qu’il comptait bien continuer sa mission avec la Mannschaft.

Après quelques jours de réflexion, ce n’est plus l’avis de la fédération allemande, qui l’a donc invité à quitter son poste selon Sky Deutschland. Si aucun geste en ce sens n’est effectué rapidement, alors les deux parties discuteront pour mettre un terme à son contrat.

Cette nouvelle position de la DFB fait suite aux informations parues dans la presse de l’intérêt de Jurgen Klopp pour le rôle de sélectionneur. L’ancien manager de Liverpool, qui possède une très belle cote de popularité en Allemagne après son long passage à Dortmund, est pressenti pour prendre le poste après Julian Nagelsmann.