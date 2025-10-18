All : Le Bayern Munich gagne le Klassiker et s'envole

Le Bayern Munich s'envole en tête du classement de Bundesliga après sa victoire contre le Borussia Dortmund (2-1) ce samedi. Harry Kane, encore une fois buteur, tout comme Olise, et ses coéquipiers comptent désormais cinq points d'avance sur Leipzig, tandis que le BVB09 est à sept longueurs des Bavarois.

Bundesliga 18 octobre 2025 à 18:30 FC Bayern München Kane 22 ' Olise 78 ' 2 1 Match terminé Borussia Dortmund Brandt 84 ' Chronologie Composition Statistiques Remplacement 90 ’ ENTRE M. Kim FC Bayern München SORT A. Pavlović FC Bayern München But 84 ’ J. Brandt Borussia Dortmund Remplacement 84 ’ ENTRE F. Soares Silva Borussia Dortmund SORT S. Guirassy Borussia Dortmund Remplacement 84 ’ ENTRE T. Bischof FC Bayern München SORT S. Boey FC Bayern München Voir Les Détails Complets Du Match