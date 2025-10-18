ICONSPORT_274054_0102

All : Le Bayern Munich gagne le Klassiker et s'envole

Bundesliga18 oct. , 20:36
parClaude Dautel
Le Bayern Munich s'envole en tête du classement de Bundesliga après sa victoire contre le Borussia Dortmund (2-1) ce samedi. Harry Kane, encore une fois buteur, tout comme Olise, et ses coéquipiers comptent désormais cinq points d'avance sur Leipzig, tandis que le BVB09 est à sept longueurs des Bavarois. 

Bundesliga

18 octobre 2025 à 18:30
FC Bayern München
Kane22'Olise78'
2
1
Match terminé
Borussia Dortmund
Brandt84'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
M. Kim
FC Bayern MünchenFC Bayern München
SORT
A. Pavlović
FC Bayern MünchenFC Bayern München
But
84
J. Brandt
Borussia DortmundBorussia Dortmund
Remplacement
84
ENTRE
F. Soares Silva
Borussia DortmundBorussia Dortmund
SORT
S. Guirassy
Borussia DortmundBorussia Dortmund
Remplacement
84
ENTRE
T. Bischof
FC Bayern MünchenFC Bayern München
SORT
S. Boey
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

