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Castello Lukeba

70 ME pour un ancien de l'OL, le Bayern le laisse aux Anglais

Bundesliga21 mars , 15:00
parEric Bethsy
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Annoncé parmi les admirateurs de Castello Lukeba, le Bayern Munich ne devrait pas bouger cet été. Les Bavarois n’ont pas besoin d’un défenseur central pour le moment. Et le prix réclamé par le RB Leipzig les a refroidis.
Castello Lukeba est loin d’avoir terminé son ascension. Lorsqu’on l’interroge ses sur ambitions, le défenseur central du RB Leipzig affiche sa volonté de rejoindre un grand d’Europe. Ce sera peut-être pour cet été dans la mesure où des cadors européens s’intéressent au Français de 23 ans.
On a notamment parlé du Bayern Munich ces derniers mois. Mais selon les informations de Christian Falk, les Bavarois, qui ont prolongé le contrat de Dayot Upamecano, ne prévoient pas de dépenser les 60 à 70 millions d’euros réclamés pour son transfert. « C'est vrai : le Bayern Munich suit de près Castello Lukeba, a confirmé le journaliste de Bild pour le média CFBayern. Max Eberl (directeur sportif du Bayern) le connaît et l'apprécie après leur passage commun au RB Leipzig. »
« Mais pour l'instant, ce n'est pas vrai, le Bayern Munich n'a pas prévu d'acheter Lukeba cet été, a-t-il démenti. La situation peut changer en cas de vente de Kim Min-jae. Ils pourraient réinvestir l'argent du transfert, ce qui explique pourquoi Lukeba figure toujours sur la shortlist. Luka Vuskovic y figurerait également si le Bayern devait recruter un défenseur, mais ils n'en ont pas besoin à l'heure actuelle. »

Lukeba vers la Premier League

« (…) Il y a quelques années, le Bayern a recruté Dayot Upamecano à Leipzig, et c'était une bonne décision. Mais ils ne peuvent pas toujours réaliser ce genre d'opération, et on sait que Lukeba est un joueur cher, a insisté le journaliste. Il y a donc peut-être une opportunité à trouver en Premier League pour Lukeba. » La semaine dernière, L’Equipe annonçait des discussions entre Arsenal et l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais également convoité par Manchester United.
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