AC Ajaccio : Alain Orsoni abattu par un sniper

Ancien président de l’AC Ajaccio, qu’il avait emmené en Ligue 1 avec quelques coups mémorables sur le marché des transferts, Alain Orsoni a été abattu alors qu’il assistait aux obsèques de sa mère, ce lundi 12 janvier après-midi.

Les faits se sont déroulés dans le village de Véro en Corse du Sud, affirme l’AFP. Une enquête pour assassinat en bande organisée a été immédiatement ouverte a fait savoir le procureur d’Ajaccio. Selon Le Nouvel Observateur, l'assassinat a été effectué par un tir longue distance avec un fusil à lunettes, pendant l'enterrement.

Ancien dirigeant nationaliste et indépendantiste, Alain Orsoni se savait ciblé d’une vendetta depuis de nombreux années, et avait déjà confié lors d’une récente interview que ses jours étaient probablement comptés. Son frère avait été assassiné, et il avait été visé par un attentat en 2008.

L’ancien président de l’ACA avait quitté la Corse pendant près de 15 ans, pour vivre aux Etats-Unis et au Nicaragua, avant de revenir en Espagne puis en Corse pour prendre les commandes du club d’Ajaccio et en faire un pensionnaire de la Ligue 1 pendant quelques années. Il était encore aux commandes l'été dernier, quand le club a été relégué administrativement en divisions régionales pour des graves manquements financiers et des soupçons de fausses écritures bancaires avec un trou de plus de 10 ME dans les caisses.