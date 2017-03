Photo : Un avion pour exiger le départ de Wenger avant WBA-Arsenal

Dans : Photos, Foot Europeen, Premier League.

Juste avant le coup d'envoi du match entre WBA et Arsenal, ce samedi, un avion a survolé The Hawthorns en tirant une banderole qu'il n'y avait même pas besoin de traduire, le message étant clair que ce soit en anglais ou en français : « No contract, Wenger out ». Ce n'est pas la première fois que des supporters anglais utilisent cette méthode, mais c'est la première fois que cela vise le manager français des Gunners.