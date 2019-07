Photo : Benzema en égérie, le Real Madrid sort un maillot... vert

Dans : Photos, Liga, Foot Europeen.

En cette période de pré-saison, les différents clubs européens profitent des matchs amicaux pour étrenner leurs nouvelles tuniques. Et alors que le Stade Rennais a surpris tout le monde en dévoilant un maillot bleu la semaine dernière, le Real Madrid a également fait fort ce lundi. Et pour cause, le club merengue a dévoilé les premières photos de son troisième maillot, lequel sera totalement… vert. Assez inattendu et surprenant pour le Real Madrid, et qui ne devrait pas manquer de faire réagir les supporters merengue, très attaché aux valeurs et aux couleurs traditionnelles du club.