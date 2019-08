Photo : L'OM sort un quatrième maillot qui va faire des heureux

Dans : Photos, OM.

A l’occasion des 120 ans de sa riche histoire, l’Olympique de Marseille a décidé de commercialiser un quatrième maillot en cette saison 2019-2020. Et si ces dernières années, les supporters phocéens ont souvent été critiques dès lors qu’il s’agissait de commenter les nouvelles tuniques, ils devraient cette fois être ravis. En effet, PUMA et l’OM ont fait dans le classique en reprenant la croix bleue sur fond blanc pour ce quatrième maillot qui devrait s’arracher dans les boutiques du club phocéen. A cette occasion, ce sont d’ailleurs Dimitri Payet, Morgan Sanson, Dario Benedetto, Luiz Gustavo et Florian Thauvin qui ont été choisis par le service marketing du club afin de mettre en avant cette nouvelle tunique.