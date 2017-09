Photo : Messi chambré au pays de Cristiano Ronaldo

Dans : Photos, Liga, Ligue des Champions.

Ancien joueur du Sporting Portugal, Cristiano Ronaldo n’a jamais caché qu’il s’agissait là de son club de cœur et il était encore récemment présent dans les tribunes du stade de Lisbonne pour soutenir l’équipe dans laquelle il a fait ses débuts professionnels. Mais ce mercredi, c’était le FC Barcelone qui se rendait dans la cité portugaise pour y affronter le Sporting. Et les fans locaux se sont bien faits comprendre au sujet de la rivalité sportive entre les deux superstars du ballon rond.

A chaque ballon touché, Lionel Messi a eu droit à des « Ronaldo ! Ronaldo » tandis qu’un énorme tifo de CR7 sous le maillot du Sporting avec marqué « CR7, the best of the world » (le meilleur du monde) ne laissait pas de doute au sujet de la préférence des fans locaux. D’ailleurs, en feu depuis le début de saison, l’Argentin s’est montré très discret lors de cette rencontre.