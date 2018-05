OL-OM : McCourt lui offre un cadeau, Aulas explose de rire...

Dans : Photos, OM, OL.

Lundi soir, un repas de veille de finale a eu lieu à l’Hôtel de Ville de Lyon. Président de l’UEFA, Aleksander Ceferin était présent, tout comme l’état-major olympien. Arrivé en début de semaine en provenance des Etats-Unis, Frank McCourt était aux côtés de Jacques-Henri Eyraud… et de Jean-Michel Aulas, comme le rapporte RMC. Et visiblement, l’ambiance était excellente entre le patron de l’OL et ceux de l’OM. La preuve, Frank McCourt a offert au président rhodanien un maillot de Marseille, dédicacé par l’ensemble des joueurs. Et comme le montre la photo ci-dessus, cela a fait particulièrement plaisir à celui qui accueillera la finale de l’Europa League ce mercredi soir…