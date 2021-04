Photo : Le futur maillot domicile du PSG dévoilé ?

Dans : Photos.

La fin du championnat approche et les clubs de Ligue 1 ne vont plus tarder à dévoiler leurs futurs maillots pour la saison prochaine.

Ce mardi, le média spécialisé Footy Headlines a dévoilé le probable futur maillot domicile du Paris Saint-Germain. Un maillot Jordan très simple et épuré qui devrait plaire au plus grand nombre puisque les couleurs historiques du PSG sont respectées. De plus, les fleurs du lys, très représentatives du Paris Saint-Germain, seront présentes sur cette tunique assez proche de celle arborée en 2020-2021 au Parc des Princes.