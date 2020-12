Photo : Un nouveau maillot du PSG fuite, c’est très rose

Dans : Photos.

Trois maillots ne suffisant visiblement pas, le Paris Saint-Germain va sortir un quatrième maillot d’ici la fin de la saison.

Toujours au fait de ce genre d’actualité, le compte Twitter @Footy_Headlines s’est procuré les visuels de la prochaine tunique des coéquipiers de Neymar et de Kylian Mbappé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce nouveau maillot est très… rose. A première vue, les supporters du PSG ne semblent pas réellement emballés par cette nouvelle tunique. Mais comme avec chaque maillot critiqué sur les réseaux sociaux, il n’est pas impossible que les ventes cartonnent de manière assez paradoxale même si pour le coup, Jordan et le PSG se sont lancés dans un visuel très osé.