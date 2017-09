PSG : Pas d'enquête sur Man City, l'UEFA ne veut que la peau du PSG

Dans : Foot Europeen, Premier League, Liga, PSG.

Alors que la Liga avait demandé à ce que le PSG et Manchester City fassent l'objet d'une enquête sur le respect du fair-play financier, et que l'UEFA a obéi concernant Paris, on apprend ce lundi soir que les Citizens ne feront l'objet d'aucune investigation supplémentaire.

On ne sait pas si Manchester City ne fait pas peur aux grands d'Europe ou quoi, mais l'UEFA a annoncé que le club anglais n'allait pas être concerné par une étude dès maintenant de son mercato estival, et d'un éventuel souci avec les règles du fair-play financier. De quoi décevoir le président de la LIGA qui souhaitait que les Citizens soient contrôlés tout comme le PSG.

Cependant, cette décision de l'instance européenne du football souligne un peu plus le sentiment d'acharnement de l'UEFA sur le Paris Saint-Germain, Manchester City ayant également multiplié les achats lors de ce mercato estival. Quoi qu'il en soit, le PSG se retrouve désormais seul face aux autorités et va devoir avoir de sacrés arguments alors que ses adversaires sont visiblement très motivés.