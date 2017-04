DFCO : Dijon respire encore et ça tombe bien

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall'Oglio (coach de Dijon qui a dominé le SCO) : « Nous avions besoin de remporter ce match capital. Ces trois points sont importants. Nous avons livré une première période de grande qualité, avec du jeu, des occasions et trois buts inscrits. Loïs Diony a été très important avec deux buts et une passe décisive. Mais c'est la victoire de tout un groupe. On a eu plus de difficultés en seconde période. Le penalty accordé à Angers me semble très sévère. Il va désormais falloir préparer la venue de Bordeaux dimanche prochain, et ce ne sera pas facile, car c'est un adversaire de qualité. »