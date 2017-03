CdL : PSG-ASM en finale, la LFP ne pouvait pas s'en douter

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, PSG, Monaco.

La trêve internationale a débuté cette semaine, et cette coupure est la dernière de la saison avant le fameux sprint final.

Pour Monaco, encore en lice dans les quatre tableaux, cela promet d’être particulièrement copieux, et cela va débuter avec une finale de Coupe de la Ligue dès le samedi 1er avril, puis un match de championnat en retard qui reste donc à caser. Un petit casse-tête pour l’ASM et surtout la LFP, qui n’avait visiblement pas prévu que Paris ou Monaco pouvaient aller loin à la fois en Coupe de la Ligue, et en Coupe d’Europe...

« Malheureusement, il n’y avait pas d’autre date dans le calendrier. Le calendrier est extrêmement chargé. Encore plus cette année avec Monaco qui joue sur les quatre tableaux. Et Paris qui joue encore sur trois tableaux. Quand on avait programmé cette date, on ne savait pas que les deux équipes qui seraient en finale iraient aussi loin en Coupe d’Europe ou dans les autres compétitions nationales. Je conçois que ce ne soit pas optimum mais il n'y avait aucune autre date disponible. Je me rends compte qu'il va falloir expliquer à quel point il est difficile de faire un calendrier », a expliqué Didier Quillot, alors que le directeur général exécutif de la LFP sait que certains internationaux de Paris ou de Monaco ne feront leur retour en France que la veille du départ pour Lyon, où aura lieu la finale de l’épreuve.