Pas de mauvaise surprise pour Angers, l’ASSE et Rennes

Dans : Coupe de France, Coupe, ASSE, Rennes, SCO.

Les clubs de Ligue 1 se sont fait respecter dans la suite de ces 32e de finale. Angers a été le plus en difficulté face à une vaillante équipe de Granville, qui a mené au score avant de s’incliner 1-2. Le SCO a souffert sur la fin, mais continue sa route. C’est aussi le cas de Saint-Etienne, qui a attendu la deuxième période pour faire la différence face aux Nordistes de Croix, et finalement dérouler jusqu’à s’imposer 1-4. La victoire la plus nette est revenue à Rennes, qui a totalement gâché la fête à Aguilera en s’imposant 0-6 à Biarritz, avec six réalisateurs différents. Enfin, Châteauroux a pris le meilleur sur Pau (4-1) pour continuer son aventure.