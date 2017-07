EL : L'OM et Bordeaux bien au chaud avant le tirage

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OM, Bordeaux.

La Coupe d’Europe arrive vite, et c’est ce vendredi (13h00 à Nyon) que l’OM et Bordeaux connaitront leurs adversaires pour le troisième tour préliminaire de l’Europa League. Et avant le tirage au sort, on sait déjà que les deux clubs français seront têtes de série. Ce n’est clairement pas anodin car il y a déjà quelques belles équipes au rendez-vous que les Olympiens comme les Girondins sont assurés d’éviter.

Parmi les têtes de série, on retrouve en effet le Zénith Saint-Pétersbourg, l’Athletic Bilbao, Fenerbahçe, le Milan AC ou Everton. A noter que le Galatasaray de Bafetimbi Gomis pourrait ne pas être au rendez-vous, le club d’Istanbul s’était incliné en deuxième tour aller 2-0 sur le terrain des Suésois d’Östersunds.