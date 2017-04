Besiktas-OL : La stat hallucinante qui résume le match

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OL.

Dans une rencontre qui aurait pu tourner dans tous les sens et plusieurs fois, la décision s’est finalement faite aux tirs au but. Mais pendant 120 minutes, les occasions se sont multipliées avec des ratés inattendus, des poteaux et des parades de gardien. Ainsi, 50 frappes ont été réalisées lors de cette rencontre, 27 pour l’OL et 23 pour le Besiktas. Un véritable canardage, même s’il a souvent manqué la précision.