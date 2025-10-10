ICONSPORT_269681_0252

Le match France - Iles Féroé à suivre en direct

Video10 oct. , 17:50
parGuillaume Conte
0
Le match des espoirs contre les Iles Féroé est à suivre en direct sur notre site à partir de 18h00.
0
Articles Recommandés
djibril cisse traite de mauvais francais il pete les plombs icon dsc4524 371806
Equipe de France

Valbuena réapparaît, Djibril Cissé règle ses comptes

ICONSPORT_272756_0253
OM

L’OM n’a rien fait, bravo Benatia

ICONSPORT_271025_0286
PSG

Nuno Mendes n’a qu’une option pour quitter le PSG

ICONSPORT_269681_0370
Equipe de France

La compo des Bleuets face aux Féroé (18h00 sur Youtube FFF)

Fil Info

18:30
Valbuena réapparaît, Djibril Cissé règle ses comptes
18:07
L’OM n’a rien fait, bravo Benatia
17:33
Nuno Mendes n’a qu’une option pour quitter le PSG
17:16
La compo des Bleuets face aux Féroé (18h00 sur Youtube FFF)
17:00
Mbappé désobéit, Madrid met la pression
16:30
Malick Fofana vise un énorme club après l'OL
16:00
EdF : Olivier Giroud de retour, il pose des conditions
15:30
Maignan à la Juventus, tremblement de terre à Milan
15:00
Rennes : Habib Beye perd son clash contre les joueurs

Derniers commentaires

Nuno Mendes n’a qu’une option pour quitter le PSG

Il est actuellement le meilleur à son poste

L'OL n'a pas peur de l'OM et le crie haut et fort

On es bien d'accord... surtout que moi je suis pas confiant face à l'OM ou autre on à pas le même banc..

« On est pas sorti de la merde ! » : Govou a peur pour l’OL

N’importe quoi…

EdF : Mbappé s’autoproclame légende du foot français

Faut vraiment être un oui oui du pays des bisounours pour croire que Mr Boulard était sincère quand il a félicité le PSG et Dembele Tout Prétentieux et vaniteux qu'il est il doit être bleu marine de rage et bouffi de jalousie

EdF : Mbappé s’autoproclame légende du foot français

Gggg

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading