Barcola ouvre son compteur avec Liverpool (vidéo)

Il aura donc fallu attendre le deuxième match de Liverpool cette saison en Ligue des champions pour voir Bradley Barcola marquer son premier but depuis qu'il a rejoint les Reds en provenance du PSG.

Deux minutes après l'ouverture du score signée Araujo, ce mercredi soir contre le club autrichien de LASK, Liverpool a doublé la mise grâce à Bradley Barcola (0-2, 26e). Et ce but n'est pas anodin car au moment où l'attaquant français est critiqué de partout en Angleterre, il s'agit tout simplement de sa première réalisation sous le maillot de Liverpool. Arrivé contre 140 millions d'euros en provenance du Paris Saint-Germain, l'ailier international français a donc débloqué son compteur, ce qui peut contribuer à enfin lancer sa saison. Et d'ailleurs quelques minutes plus tard, le joueur formé à l'OL a signé un doublé. Après la déroute de dimanche dernier contre Manchester City, Bradley Barcola avait été la cible d'énormes critiques, et avec ces deux buts, il démontre que cela ne l'a pas totalement détruit.