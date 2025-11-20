TV : TF1 récupère la finale de la Ligue des Champions

Un tissus d'inepties. Tu es clairement sous influence de la propagande russophile (celle d'extrême droite en l'occurence). Entre incompréhensions (tu confonds "pertes" et "tués", alors même que j'ai explicitement donné les chiffres des deux), opposition stérile (comme refaire l'Histoire de la WWII en parlant de 1941 quand je parle de 1940) et affirmations invérifiables, notamment les procès d'intentions. Dans le Donbass, la guerre civile a éclaté parce que Moscou avait envoyé des soldats et de l'équipement pour encourager le séparatisme. C'était tout bénef pour Putin: soit les séparatistes prenaient le contrôle, soit c'était la guerre et celle ci fournissait un prétexte d'intervention à Moscou, surtout requalifiée en un prétendu "massacre" (qualification débunkée depuis des années notamment par l'ONU)
Sans le tsar, Napoleon n'aurait pas eu à défendre Paris. Faut-il te rappeler la retraite de Russie ?
Qu'il revienne frais pour Newcastle. On a besoin de lui.
Ce que dit Pedretti est une vue de l'esprit. Personne n'a envie de choisir. Et puis avoir une bonne dynamique de résultat c'est important.
Pas sur le dirigeants Olympien voient les choses de la sorte... Gagner le championnat, c est du sportif, mais ça ne rapporte rien de plus financierement que la deuxieme ou la troisieme place de champuonnat avec le poule market de l OM, a l inverse un parcours meme mediocre mais permettant d atteindre les barrages de poule en LDC c est au moins 60/70M de revenu pour l OM largement plus que les droits TV nationaux avec un titre de champion
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading
🚨📺⚽️ INFO @lequipe #Médias La finale de la Ligue des champions de retour sur TF1 a partir du printemps 2028 et jusqu’en 2031. Autour de 2 millions d’euros le match. Co-diff avec Canal+ lequipe.fr/Medias/Actuali…