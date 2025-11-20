Ligue des Champions

TV : TF1 récupère la finale de la Ligue des Champions

TV20 nov. , 20:45
parAlexis Rose
Ce jeudi, Canal+ a remporté l’appel d’offres lancé par l’UEFA pour conserver l’intégralité des Coupes d’Europe, et notamment la Ligue des Champions, sur ses chaînes jusqu’en 2031. Mais la chaîne cryptée n’est pas la seule grande gagnante dans cette histoire, puisque la direction de TF1 a également un grand sourire.
En effet, selon les informations de L’Equipe, la Une a obtenu les droits de diffusion pour la finale de la Ligue des Champions pour le cycle 2027-2031. Actuellement retransmise sur M6, qui avait eu la chance de diffuser la première victoire européenne du PSG contre l’Inter Milan en mai dernier, la finale de la C1 retournera donc sur TF1 à partir de 2028. Pour cela, TF1 va débourser moins de 2 millions d’euros par an, juste pour retransmettre ce match en clair en co-diffusion avec Canal.

