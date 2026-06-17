Michou a disparu de M6

Michou interdit de stade ? M6 explique son absence

TV17 juin , 16:40
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'annonce par M6 de la présence de Michou, l'un des influenceurs les plus puissants de France, dans son équipe pour le Mondial avait fait du bruit. Mais son absence à l'antenne lors du match France-Sénégal en fait aussi.
Quoi qu'on en pense, Michou, de son vrai nom Miguel Mattioli, est un vidéaste qui compte, puisque sa chaîne Youtube compte près de 11 millions d'abonnés et que ses vidéos empilent les millions de vues. C'est pour cela que M6 a décidé de l'intégrer à ses équipes parties pour couvrir le Mondial. Une présence qui a forcément provoqué des débats, car Michou n'y connaît pas grand-chose au football. Mais mardi soir, alors qu'il était censé œuvrer à l'intérieur du stade où se jouait le match France-Sénégal, le vidéaste n'est pas du tout apparu sur l'antenne de M6 que ce soit pendant la rencontre ou bien dans le magazine d'après-match avec Ophélie Meunier. Une absence qui a évidemment été remarquée, et qui a incité M6 à sortir de son silence concernant le rôle véritable de Michou.

Michou dans une régie TV, M6 a surpris tout le monde

Contrairement à ce qui avait été suggéré par M6, Michou n'a pas vocation à produire des vidéos pour la chaîne, et si le vidéaste était bel et bien présent derrière le but du portier sénégalais, aucune de ses images n'a été diffusée par la chaîne. Dans Le Figaro, la chaîne qui a acheté les droits de l'essentiel des matchs du Mondial 2026 s'est expliquée. « Il n’a jamais été question que Michou soit sur M6. Il est sur les réseaux sociaux de M6 et M6+ », a fait savoir le service de presse de la chaîne. Autrement dit, les fans de Michou ne verront pas leur star préférée dans les émissions, mais ils pourront le retrouver sur les réseaux sociaux, là où le vidéaste est forcément très fort. Et les chiffres le confirment puisque rien que sur le compte TikTok de M6+, la première pastille signée Michou a été vue par 479.000 personnes et la même vidéo sur Instagram a été likée par près de 24.000 abonnés.
Articles Recommandés
ICONSPORT_368247_0006
Mondial 2026

Portugal-Congo : Les compos (19h sur M6 et BeInSports1)

Afonso Moreira ICONSPORT_364694_0088
OL

OL : Moreira voulait rester, la DNCG ne lui a pas laissé le choix

Wahi ICONSPORT_364872_0099
OGC Nice

Nice : Elye Wahi arrêté pour suspicion de match truqué

pantaloni-16-9
OGC Nice

Pantaloni remplace Puel à l'OGC Nice (officiel)

Fil Info

17 juin , 17:46
Portugal-Congo : Les compos (19h sur M6 et BeInSports1)
17 juin , 17:40
OL : Moreira voulait rester, la DNCG ne lui a pas laissé le choix
17 juin , 17:20
Nice : Elye Wahi arrêté pour suspicion de match truqué
17 juin , 17:04
Pantaloni remplace Puel à l'OGC Nice (officiel)
17 juin , 17:00
OM : Un international français ciblé, le renfort surprise de Genesio
17 juin , 16:20
Messi en larmes après « des jours difficiles »
17 juin , 16:20
Un club de Ligue 1 tente le pari Savanier
17 juin , 16:00
TV : Portugal - RD Congo, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
17 juin , 16:00
Le PSG n’a pas les moyens d’acheter Bouaddi

Derniers commentaires

Messi en larmes après « des jours difficiles »

bravo a lui, il a repondu sur le terrain, un grand joueur

L'Emir du Qatar chambre Macron sur le PSG

Oui je vois...au moins 33..

OL : Moreira voulait rester, la DNCG ne lui a pas laissé le choix

" Duranville sera bien le successeur " 🤣🤣🤣🤣

Le Real Madrid annonce la signature de Bernardo Silva (officiel)

Oui le PSG le voulait, oui il a souhaité aller à City puis y rester. Est ce anormal? Non, Guardiola était à City, il a gagner la BPL et la LDC avec City. Il a fait le bon choix a l'époque... Comme le PSG fait le bon choix maintenant de ne pas vouloir le signer. Les courbes se sont inversées.

OL : Afonso Moreira s'envole vers Leverkusen

Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading