TV : OM-Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En difficulté avec seulement une victoire en Ligue des Champions, l’OM doit absolument l’emporter contre Newcastle pour espérer une qualification en barrages à l’issue de la phase de ligue.

Quelle heure pour OM-Newcastle ?

Sur une belle série en championnat avec une victoire probante à Nice vendredi soir (1-5), l’Olympique de Marseille tentera de reproduire une performance de ce genre en Ligue des Champions. Rien ne sera simple face aux Anglais de Newcastle, qui restent eux aussi sur une grosse performance en Premier League ce week-end avec une victoire contre Manchester City. Le coup d’envoi du match sera donné ce mardi à 21 heures à l’Orange Vélodrome.

Sur quelle chaîne suivre OM-Newcastle ?

Pour cette affiche très attendue par les supporters olympiens, c’est sur Canal+Foot qu’il faudra se brancher. En effet, la chaîne cryptée a décidé de ne pas diffuser le match OM-Newcastle sur son antenne principal.

La compo probable de l’OM contre Newcastle :

Sauf grosse surprise, Roberto De Zerbi devrait s’appuyer à quelques exceptions près sur le onze de départ qui a démarré le match contre Nice en Ligue 1. Dans les buts, Rulli va retrouver sa place au profit de De Lange, même si le Néerlandais a brillé contre le Gym. En défense, les retours de Murillo, Aguerd et Medina ne sont pas à l’ordre du jour. En revanche, l’OM va retrouver Hojbjerg, mis au repos contre Nice après une trêve internationale éreintante. Dans le secteur offensif, pas de surprise à prévoir puisque Greenwood, Paixao et Aubameyang sortent d’un match très réussi sur la Côte d’Azur.
Le onze probable de l’OM : Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Hojbjerg, Vermeeren, Gomes - Greenwood, Paixao, Aubameyang

Champions League

25 novembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Newcastle United
0
Loading