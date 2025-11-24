TV : OM-Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

dans son droit mdr
ya pas que lui
Mais qu'est ce que tu racontes ? Quand on a recruté Medina il etait pas blessé hein il ad'ailleurs joué tout de suite en amical.... Toujours des avis a se torcher le fion sur ce site 🤣
Perez ne va pas tarder à pleurer et à invoquer la faute au PSG .car ,dans son droit ,le club de la capitale réclame 490 millions d'euros à l'attaquant. Mdrr ,continuez à lui faire des éloges pour ce petit capricieux
Non ,pas sur le staff médical mais la cellule de Recrutement. Celle ci est allé chercher un joueur qu'on savait blessé . Et lens était heureux de s'en débarrasser. L'OM ,s'est encore fait avoir , même qu'il y'a 90% de chance qu'il soit renvoyeyen fin de saison dans le nord .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
4️⃣0️⃣0️⃣ buts en carrière pour 𝐀𝐔𝐁𝐀𝐌𝐄𝐆𝐎𝐀𝐋 👏🤩