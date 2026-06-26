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TV : Ligue 1+ a un nouveau patron

TV26 juin , 12:01
parEric Bethsy
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Sans responsable aux commandes depuis le départ de Nicolas de Tavernost, qui occupe maintenant le poste de directeur du conseil d’administration du Stade Rennais, LFP Media tient enfin son nouveau patron. Selon L’Equipe, Olivier Bramly a été choisi à l’unanimité mardi. Des détails doivent être finalisés puis le dirigeant de 51 ans sera officiellement nommé. L’heureux élu, qui aura la responsabilité de développer le diffuseur Ligue 1+, fera profiter le foot français de son expérience dans les médias au Moyen-Orient et en Europe, notamment chez Eurosport.
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ben oui, j'ai croisé la france ce matin, elle etait enervée!! oh la vilaine

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Ben oui.. tous les immeubles que le Qatar à acheté dans sa lancée du PSG. 20 % des Champs Elysées appartient au Qatar. Pas étonnant que maintenant... les Parisiens regardent leurs chaussures dès que l'on parle du Qatar. ^^

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Ouais près j'avoue ne pas avoir regardé les stades et déplacements...

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🤣🤣🤣🤣

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Oui oui, bien sûr Paris est appelé Qatar ville... Tu t'enfonces chause fois un peu plus 🤣😂🤣

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