TV : L1 et Serie A, DAZN revient en force pour 19,99 euros

Les diffuseurs TV se penchent déjà sur la saison prochaine, avec la révolution de la fin de BeIN Sports en Ligue 1. DAZN compte bien en profiter.

Un après l’énorme fiasco des droits télévisuels de la Ligue 1 qui avait forcé la chaine à jeter l’éponge quitte à payer une copieuse amende, DAZN n’a pourtant pas abandonné le marché français. Dès le début de l’exercice précédent, la plateforme britannique avait trouvé un accord pour distribuer Ligue 1+ et effectuer une offre qui avait su séduire de nombreux téléspectateurs, puisque DAZN est le principal pourvoyeur d’abonnés à la chaine de la Ligue. Surtout que l’achat de dernière minute des droits de la Serie A avait permis d’agrémenter l’offre.

Ligue 1+ a 100 %des matchs désormais

Pour la saison prochaine, DAZN a décidé de démarrer encore plus fort en proposant donc Ligue 1+, avec désormais l’ensemble des matchs à chaque journée depuis la fin de l’accord avec beIN Sports et la LFP pour la Ligue 1. En plus de cela, la plateforme anglaise a conservé le championnat d’Italie pour les trois prochaines saisons. Une offre complète qui provoque l’engouement de Brice Daumin, le directeur général de DAZN France.

« L’an dernier, quand on a lancé Ligue 1+ sur DAZN, on a ajouté pas mal de droits. Le foot italien, l'Eredivisie néerlandaise, la Saudi League, ensuite la Coupe du Roi en Espagne. Pour la saison 2026-2027, dans le bundle (offre couplée d'abonnement), il y aura 100 % de la Ligue 1, 100 % du foot italien, la Coupe du Roi », a expliqué le dirigeant à L’Equipe, avant d’aborder le sujet toujours délicat des tarifs des abonnements.

« La Ligue a annoncé ses tarifs pour la rentrée et notamment pour les abonnés qui avaient souscrit à Ligue 1+, avant le 30 novembre 2025. Ceux-là auront un prix préférentiel à 16,99 euros. C'est aussi la récompense de la fidélité. Chez nous, tous les abonnés au bundle DAZN-Ligue 1 +, avant le 30 novembre 2025, pourront continuer pour 19,99 euros », a livré Brice Daumin, précisant que le tarif sera de 22,99 euros pour les nouveaux abonnés à Ligue 1+ et le reste des programmes via DAZN.