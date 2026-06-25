Brice Daumin, directeur général de DAZN

TV : L1 et Serie A, DAZN revient en force pour 19,99 euros

TV25 juin , 16:00
parGuillaume Conte
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Les diffuseurs TV se penchent déjà sur la saison prochaine, avec la révolution de la fin de BeIN Sports en Ligue 1. DAZN compte bien en profiter.
Un après l’énorme fiasco des droits télévisuels de la Ligue 1 qui avait forcé la chaine à jeter l’éponge quitte à payer une copieuse amende, DAZN n’a pourtant pas abandonné le marché français. Dès le début de l’exercice précédent, la plateforme britannique avait trouvé un accord pour distribuer Ligue 1+ et effectuer une offre qui avait su séduire de nombreux téléspectateurs, puisque DAZN est le principal pourvoyeur d’abonnés à la chaine de la Ligue. Surtout que l’achat de dernière minute des droits de la Serie A avait permis d’agrémenter l’offre.

Ligue 1+ a 100 %des matchs désormais

Pour la saison prochaine, DAZN a décidé de démarrer encore plus fort en proposant donc Ligue 1+, avec désormais l’ensemble des matchs à chaque journée depuis la fin de l’accord avec beIN Sports et la LFP pour la Ligue 1. En plus de cela, la plateforme anglaise a conservé le championnat d’Italie pour les trois prochaines saisons. Une offre complète qui provoque l’engouement de Brice Daumin, le directeur général de DAZN France.
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« L’an dernier, quand on a lancé Ligue 1+ sur DAZN, on a ajouté pas mal de droits. Le foot italien, l'Eredivisie néerlandaise, la Saudi League, ensuite la Coupe du Roi en Espagne. Pour la saison 2026-2027, dans le bundle (offre couplée d'abonnement), il y aura 100 % de la Ligue 1, 100 % du foot italien, la Coupe du Roi », a expliqué le dirigeant à L’Equipe, avant d’aborder le sujet toujours délicat des tarifs des abonnements.
« La Ligue a annoncé ses tarifs pour la rentrée et notamment pour les abonnés qui avaient souscrit à Ligue 1+, avant le 30 novembre 2025. Ceux-là auront un prix préférentiel à 16,99 euros. C'est aussi la récompense de la fidélité. Chez nous, tous les abonnés au bundle DAZN-Ligue 1 +, avant le 30 novembre 2025, pourront continuer pour 19,99 euros », a livré Brice Daumin, précisant que le tarif sera de 22,99 euros pour les nouveaux abonnés à Ligue 1+ et le reste des programmes via DAZN.
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Derniers commentaires

Accord Real Madrid-Bayern Munich pour Michael Olise

Quand Canal + était propriétaire du PSG de 1991 jusqu'à 2006 et retransmettait tout le championnat français, les Coupes d'Europe et la Coupe du Monde, personne ne trouvait à redire. Une chaîne française qui est propriétaire d'un club français et qui diffuse le championnat français et tout le reste, c'est normal et il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Mais quand le Qatar (un pays Arabe) devient propriétaire du PSG et que sa chaîne BeIN Sports (une chaîne Arabe) diffuse le championnat français et la CdM, là ce n'est pas normal et tous les haters crient au conflits d'intérêts en oubliant les centaines de millions d'euros injectés chaque année par BeIN pour le foot français et les droits TV. On sent les relents de racisme et de xénophobie dans tes commentaires et ceux de beaucoup d'autres comme toi.

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

dedelafite, regarde a qui tu reponds avant de t'enflammer betement...C'est sergio 34 et non 33, ce sergio là se fout de la gueule du vrai sergio 33.... Donc c'est a prendre au 8eme degré en fait

L'OM fait fort, un énorme crack débarque

Faute de moyens 😂 honte de rien. on parle juste du 2e budget de l1 qui se fait redresser par la DNCG

L'OM fait fort, un énorme crack débarque

Vous n'en faites pas de plus value. Longoria a laissé le club dans un état pitoyable avec sa stratégie bidon. Tu veux pas l'entendre mais c'est factuel. Le trading n'est pas une stratégie pour l'om. Tous les mecs qui se font dégager de l'OM retrouvent des couleurs et une valeur correcte. Aujourd'hui la DNCG ne considère pas si l'OM va faire des plus values sur les recrues de l'été. Leur rôle est d'encadrer la gestion financière du club. Cette honte quand même de se faire mettre en tutelle par la DNCG quand t'as le 2e budget français. Il faut cumuler des choix foireux pendant un paquet d'années pour en arriver là

L'OM fait fort, un énorme crack débarque

Faut que ce club arrête fanfaronner à chaque signature. Profil bas, humilité, laissez le mec arriver et prendre ses marques. Pourquoi parler d'une très grosse signature, vermeren était aussi une perle, angel Gomes la bonne affaire flairee par don Pablo etc... Si le mec se place dans la rotation et se montre opportuniste sur ses rentrées ce sera déjà pas mal

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