TV : L’Equipe du Soir attaque la nouvelle émission de Riolo

Emission de radio aux audiences importantes, l’After Foot de RMC souhaite aussi s’installer sur YouTube, où Daniel Riolo va prochainement animer une nouvelle émission appelée « Riolo Club ».

Chaque saison ou presque, l’After Foot de RMC tente des nouveautés pour accroître son statut d’émission phare sur le football du paysage audiovisuel français. Solidement installée à la radio et au niveau des podcasts, l’émission vise aussi à toucher l’audience YouTube et a décidé de lancer pour cela une nouvelle émission animée par Daniel Riolo appelée le « Riolo Club ». L’animateur échangera avec un invité pendant un long moment dans une ambiance cosy qui n’est pas sans rappeler le nouveau décor… de l’Equipe du Soir.

Le design des deux plateaux est en effet très proche, au vu de la photo publiée par Daniel Riolo sur X. Cela n’a pas échappé au Community manager de la Chaîne L’Equipe, a glissé un petit tacle au journaliste de RMC. « Très sympa votre nouveau décor » a fait remarquer le compte @lequipedusoir, publiant la photo du plateau de la Chaîne L’Equipe, quasiment similaire à celui du Riolo Club. « Ils ont débauché le designer ? » ou encore « C’est assez similaire en effet » peut-on par ailleurs lire de la part des internautes, qui ont eux aussi constaté la similarité des deux plateaux.

La Chaîne L'Equipe taquine Daniel Riolo

Reste maintenant à voir si dans son format et son contenu, l’émission de Daniel Riolo se différenciera. A priori oui puisqu’il s’agira davantage d’un échange entre le journaliste et un invité, différent à chaque émission. Le premier sera Karim Djaziri, agent historique de Karim Benzema, qu’il a notamment accompagné à ses débuts à l’Olympique Lyonnais et lors de sa signature au Real Madrid.