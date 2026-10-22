TV : Canal+ excite la Ligue 1 d'un seul coup

En conflit avec la Ligue de Football Professionnel depuis plusieurs années, Canal+ pourrait faire le premier pas. Son président Maxime Saada envisage de participer à l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1.

C’est le moment idéal selon Vincent Labrune. Ce mercredi, le président de la Ligue de Football Professionnel a confirmé le lancement de l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1. L’opération était initialement prévue dans deux ans. Mais l’instance considère que l'intérêt des diffuseurs pour le championnat français peut permettre de réaliser une belle affaire. Les parties intéressées sont donc invitées à transmettre leur proposition entre le 3 novembre et le 7 décembre. Et parmi elles, Canal+ pourrait bien créer la surprise.

La chaîne cryptée, que l’on sait en conflit avec la Ligue de Football Professionnel depuis des années, semble prête à faire le premier pas. Son président Maxime Saada a en effet annoncé une possible participation à l’appel d’offres, à condition que l’investissement soit rentable. « Je pense que nous verrons le moment venu, nous évaluerons la situation, a confié le dirigeant en anglais lors d'une conférence en ligne de présentation des résultats financiers de Canal+. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous ne mettrons pas d'argent si nous pensons que nous ne pourrons pas le récupérer. Ça ne peut pas être une dépense sans profits. »

« Si nous faisons quelque chose dans ce domaine, cela doit être rentable, a insisté Maxime Saada. Nous sommes dans une position où nous n'avons pas vraiment besoin de ces droits, donc nous les considérerons comme une opportunité, puis nous examinerons les conditions et la situation du marché. » C’est évidemment une bonne nouvelle pour notre championnat toujours en crise. Reste à savoir si, cette fois, Canal+ présentera la proposition la plus attractive aux yeux de la Ligue, sachant que d’autres diffuseurs sont intéressés.