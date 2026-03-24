L'OL sous pression, Ghezzal prêt à tourner la page

Faux prétxts du Qsg sà profite k leurs remplir les poches aux détriments des autres clubs vous ki prétendez être grand d'Europe les autres clubs européens pleurniche pas kom vous pour accumulation de matchs ni demande du repos à leurs ligues
Malheureusement pour nous fondé à ne sait pas travailler sous pression. On le garde jusqu’à la fin de son contrat encore une saison et on fait revenir Sage en contrat longue duree après son aventure europeene avec Lens
comment ça , reçoit !!!
Comment c’est possible qu’il ne paie aucune facture et qu’on lui prête encore de l’argent ! Le système a de failles aussi grande que celle de san andreas
Koooo-oiii 😳??? La LFP a la possibilité de faire ou non décaler un match ??? Tiens tiens , sauf erreur , ils (les personnes responsables de la LFP) n'ont-ils pas oubliés de se prononcer pour un certain match le Havre/Lyon ???
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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