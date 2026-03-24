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L'OL sous pression, Ghezzal prêt à tourner la page

OL24 mars , 18:00
parHadrien Rivayrand
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Il y a quelques mois, l’OL misait sur un retour au club de Rachid Ghezzal. Mais le joueur de 33 ans est déjà sur le départ…
L’OL connaît d’importants problèmes financiers. L’été dernier, les Gones ont notamment dû composer avec des moyens limités. L’idée était de dépenser le moins possible tout en tentant de se renforcer intelligemment. Rachid Ghezzal, formé à l’OL, a ainsi rejoint les rangs de Paulo Fonseca jusqu’en juin 2026. L’international algérien avait pour mission d’apporter sur le terrain, mais aussi en dehors.
Cependant, alors que son temps de jeu se réduit de plus en plus, Ghezzal va déjà quitter l’OL dans les prochains mois. Heureusement pour lui, il ne manque pas de prétendants pour continuer sa carrière au plus haut niveau.

Ghezzal ne manque pas d'offres mais... 

Selon les dernières informations d’Africafoot, le natif de Décines dispose en effet de plusieurs offres en provenance des championnats qatari et saoudien. La formation d’Al Wakrah SC serait la plus avancée dans ce dossier, même si Ghezzal aimerait retourner en Turquie.
Le milieu offensif gauche a déjà évolué en Süper Lig, notamment sous les couleurs de Beşiktaş et de Çaykur Rizespor. En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Rachid Ghezzal devra tenter de conclure cette nouvelle aventure lyonnaise de la meilleure des manières.

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L’OL n’y arrive plus du tout et reste sur une période très compliquée, marquée par des éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa. Désormais, le top 4 en Ligue 1 est clairement menacé, ce qui ajoute encore un peu plus de pression sur les épaules des joueurs lyonnais. Paulo Fonseca compte sur l’ensemble de son groupe pour tenter de renverser la tendance et aller chercher une qualification européenne.
Si Rachid Ghezzal ne constitue pas une option privilégiée pour l’entraîneur portugais à l’heure actuelle, il pourrait toutefois encore avoir l’occasion de se montrer et de briller sous les couleurs de son club formateur d’ici la fin de saison.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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