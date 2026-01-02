TV : Eric Carrière a refusé de rejoindre Ligue 1+

ICONSPORT_149971_0081
Lancée l'été dernier pour diffuser le championnat de France, la chaîne Ligue 1+ a tenté de faire signer Eric Carrière comme consultant. Mais ce dernier confirme avoir refusé pour des raisons semblables à celles qui l'avaient incité à partir de Canal+.
En 2022, l'ancien joueur nantais avait annoncé son départ de Canal+ à la surprise générale, puisqu'il était considéré comme l'un des meilleurs consultants de la chaîne cryptée. Désormais négociant en vin à Nuits-Saint-Georges, Eric Carrière vit loin des plateaux télé et du football, et visiblement il ne le regrette pas. Ce vendredi, dans une interview accordée au Parisien, il avoue avoir été contacté par Ligue 1+ pour reprendre son rôle de consultant, mais qu'il avait directement dit non à cette offre. L'ancien footballeur estime que désormais il n'y a plus réellement la place pour l'analyse dans les émissions de football, et que seul le buzz compte.

Eric Carrière ne reviendra pas à la télévision

Dans le quotidien francilien, Eric Carrière confirme qu'il a irrévocablement tourné la page à son rôle de consultant et qu'il ne rejoindra pas Ligue 1+. « Ce n’était pas une offre directe mais un journaliste que je connais bien m’a demandé. J’ai dit non. Toujours pour les raisons qui m’ont fait arrêter en 2022 (...) Consultant, c’est top, tu échanges et tu crois qu’il y a plein de choses que tu peux améliorer. Et au fil du temps, tu t’aperçois que cela ne bouge pas, voire que ça se détériore. Et moi, je perdais de l’énergie quand j’y allais. Rien n’était hiérarchisé. Ou alors pour le grand public. Mais dans les émissions, il n’y avait pas un expert qu’on écoutait, par exemple, un peu plus sur la tactique. C’était plutôt organisé pour que ça soit le plus polémique possible. Dès qu’il y avait un mini-clash, tout le monde en parlait après », fait remarquer l'ancien consultant de Canal+.
Il est tout de même dommage qu'Eric Carrière n'apporte plus son éclairage sur la Ligue 1 et la Ligue des champions, car il était l'un des rares consultants à faire l'unanimité. Mais, il est vrai qu'avec l'explosion des réseaux sociaux, il y a de moins en moins de place pour l'analyse, l'essentiel étant de faire le buzz. De plus, il est probable qu'entre Nuits-Saint-Georges et les plateaux de TV, nombreux sont ceux qui feraient le même choix que l'ancien joueur nantais.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

