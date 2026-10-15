TV : Diallo fait une fleur à France Télévisions

Malgré des moyens financiers annoncés comme limités, Philippe Diallo a ouvert en grand la porte à la poursuite de la diffusion de la Coupe de France sur France Télévisions. Mais le temps presse.

La Coupe de France version 2026-2027 a déjà débuté depuis cet été, mais elle n’a toujours pas de diffuseur. C’est au mois de décembre ou de janvier que les premiers matchs importants sont diffusés, mais le temps va commencer à presser. Surtout que France Télévisions a fait savoir qu’elle allait réduire drastiquement ses investissements. Si la majorité de la compétition est diffusée par BeIN Sports, cela reste une chaine payante et la FFF tient à ce que la Coupe de France soit visible par les Français pour certains matchs.

France TV en mode économie

Intéressée par l’idée de continuer avec la chaine du service publique, la FFF a ouvert la porte à des négociations selon son président Philippe Diallo. Cela même si la Fédération est aussi à la recherche de financements pour faire également face à la perte des droits TV. « Il y a une volonté de la part de France TV de conserver les droits de la Coupe de France. Il y a en même temps un contexte à France Télévisions depuis plusieurs mois qui explique que les négociations sur ces droits prennent aussi du temps », a fait savoir Philippe Diallo, au micro de RMC à l’occasion du Comex de la FFF.

Si France Télévisions est clairement privilégiée, cela ne se fera pas à tout prix non plus. « La Coupe de France est une épreuve populaire, qui est au cœur des Français comme le Tour de France, et donc nous avons eu plusieurs sollicitations. Mon souhait, c'est de faire en sorte qu'avec France TV nous puissions poursuivre ce partenariat. C'est sur cette voie-là que je me concentre aujourd’hui », a livré Philippe Diallo, qui espère bien prolonger cet accord qui dure depuis plus de 20 ans, et qui valait encore plusieurs millions d’euros par an il y a peu.

Depuis, tout le monde au niveau du football comme de la télévision, se serre la ceinture et l’enveloppe pour les droits de la Coupe de France a grandement baissé.