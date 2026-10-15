TV : Diallo fait une fleur à France Télévisions

Nartey et Merah enfin
ça m'est arrivé à Marseille (j'ai juste fais waou) heureusement une belle action de Marseille j'ai fait ouiiiiiii Bon j'avais acheté une écharpe de l'OM pour l'offrir à mon neveux qui est supporter
Et si par malheur tu sautes de joie quand ton equipe met un but tu te sentiras mal tres mal parmi les autres supporters.
Arreter de les assommer comme ça. Ils ont deja été assommer par le match de Paris hier soir et encore des mauvaises nouvelles pour les finir
On entendait pas ce détritus l'an dernier, lorsque son club était au bord de la relégation.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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