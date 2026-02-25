Ousmane Dembélé ICONSPORT_350033_0337

« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique

PSG25 févr. , 20:00
parCorentin Facy
2
Epargné par les blessures la saison dernière, Ousmane Dembélé est malheureusement pour le PSG retombé dans ses travers en 2025-2026. Des pépins à répétition pour le Ballon d’Or qui interrogent.
En pleine bourre la saison dernière, Ousmane Dembélé a réussi l’année de sa vie en remportant la Ligue des Champions et le Ballon d’Or dans une équipe du Paris Saint-Germain où il était le buteur et le leader incontesté. L’ancien joueur du FC Barcelone avait rarement connu une telle sensation de plénitude dans sa carrière, avec un corps qui l’a enfin laissé tranquille et très peu de blessures tout au long de la saison.
Malheureusement pour le PSG et pour l’international français, cela n’a pas duré longtemps. La saison 2025-2026 d’Ousmane Dembélé est pour l’instant hachée par les blessures et l’ancien prodige du Stade Rennais peine à enchaîner les matchs sur la durée. Forfait pour la réception de Monaco ce mercredi en barrage retour de la Ligue des Champions, le numéro 10 du Paris SG va encore manquer un match crucial. De quoi sérieusement interroger Damien Degorre sur la Chaîne L’Equipe.

Dembélé, l'énigme de la saison du PSG

« Il y a quand même quelque chose de bizarre avec lui » estime le journaliste avant de poursuivre. « L’année dernière, il a eu zéro blessure alors que toutes les saisons qui ont précédé, il était sans cesse blessé avec de longues indisponibilité. L’année dernière, on pensait que c’était bon, qu’il avait trouvé ce qu’il fallait faire dans l’hygiène de vie, l’entraînement, etc » a analysé Damien Degorre.

Lire aussi

PSG : Le groupe pour Monaco, Dembélé forfaitPSG : Le groupe pour Monaco, Dembélé forfait
PSG : Doué met les choses au clair avec DembéléPSG : Doué met les choses au clair avec Dembélé
Pour le PSG aussi, il y a sans doute une envie de connaître les raisons de cette nouvelle baisse de forme pour Ousmane Dembélé après une année 2024-2025 exceptionnelle. Une chose est en tout cas certaine, Luis Enrique aura besoin d’un Dembélé de retour au top niveau sur le plan physique s’il veut réussir le « back to back », à savoir remporter la Ligue des Champions deux années de suite. Car si des joueurs tels que Donnarumma, Vitinha, Hakimi ou Nuno Mendes ont été déterminants l’an passé en C1, que dire d’un Ousmane Dembélé chirurgical face aux buts et qui va donc manquer au PSG durant son indisponibilité.
2
Articles Recommandés
Vinicius ICONSPORT_360373_0002
Ligue des Champions

LdC : Le Real et Vinicius assurent contre Benfica

ICONSPORT_360351_0260
Ligue des Champions

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

ICONSPORT_360351_0183
Ligue des Champions

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

le plan est lance l om va evincer labrune mccourt 18 398574
OM

L'OM écarte Pauline Gamerre, Pierre Ménès est dégoûté

Fil Info

25 févr. , 23:00
LdC : Le Real et Vinicius assurent contre Benfica
25 févr. , 22:55
LdC : Le PSG passe en se faisant très peur
25 févr. , 22:30
LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG
25 févr. , 22:30
L'OM écarte Pauline Gamerre, Pierre Ménès est dégoûté
25 févr. , 22:00
Chelsea a trouvé mieux qu’Endrick à Strasbourg
25 févr. , 21:51
Akliouche frappe, le PSG en grand danger (vidéo)
25 févr. , 21:30
Le PSG veut encore chiper un joueur du Barça
25 févr. , 21:00
OL : Kluivert est fier d’avoir recalé Lens
25 févr. , 20:44
LdC : Programme TV et résultats des barrages retour

Derniers commentaires

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Tu pues beaucoup trop la rage Mehdi !!! On a largement dominé Monaco, on était la seule équipe de foot ce soir encore une fois. Monaco a marqué miraculeusement sur sa seule occaz et à la fin c'est ce tocard d'Hernandez qui fait un cadeau. Lui il doit cesser de jouer en Ldc ! On devait gagner avant l'expulsion et on l'aurait sûrement fait vu notre domination comme à l'aller où on remonte à 11vs11. Monaco ne mérite rien ce sont juste des bourrins.

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Un match à oublier au plus vite … 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Certainement pas rouge direct mais le second jaune , sur Hakikmi, est bien plus évident que le premier. 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Ouille … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)

Si même Pacho se met à faire des blagues, pfff…… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading