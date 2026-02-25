« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique

Epargné par les blessures la saison dernière, Ousmane Dembélé est malheureusement pour le PSG retombé dans ses travers en 2025-2026. Des pépins à répétition pour le Ballon d’Or qui interrogent.

En pleine bourre la saison dernière, Ousmane Dembélé a réussi l’année de sa vie en remportant la Ligue des Champions et le Ballon d’Or dans une équipe du Paris Saint-Germain où il était le buteur et le leader incontesté. L’ancien joueur du FC Barcelone avait rarement connu une telle sensation de plénitude dans sa carrière, avec un corps qui l’a enfin laissé tranquille et très peu de blessures tout au long de la saison.

Malheureusement pour le PSG et pour l’international français, cela n’a pas duré longtemps. La saison 2025-2026 d’Ousmane Dembélé est pour l’instant hachée par les blessures et l’ancien prodige du Stade Rennais peine à enchaîner les matchs sur la durée. Forfait pour la réception de Monaco ce mercredi en barrage retour de la Ligue des Champions, le numéro 10 du Paris SG va encore manquer un match crucial. De quoi sérieusement interroger Damien Degorre sur la Chaîne L’Equipe.

Dembélé, l'énigme de la saison du PSG

« Il y a quand même quelque chose de bizarre avec lui » estime le journaliste avant de poursuivre. « L’année dernière, il a eu zéro blessure alors que toutes les saisons qui ont précédé, il était sans cesse blessé avec de longues indisponibilité. L’année dernière, on pensait que c’était bon, qu’il avait trouvé ce qu’il fallait faire dans l’hygiène de vie, l’entraînement, etc » a analysé Damien Degorre.

Pour le PSG aussi, il y a sans doute une envie de connaître les raisons de cette nouvelle baisse de forme pour Ousmane Dembélé après une année 2024-2025 exceptionnelle. Une chose est en tout cas certaine, Luis Enrique aura besoin d’un Dembélé de retour au top niveau sur le plan physique s’il veut réussir le « back to back », à savoir remporter la Ligue des Champions deux années de suite. Car si des joueurs tels que Donnarumma, Vitinha, Hakimi ou Nuno Mendes ont été déterminants l’an passé en C1, que dire d’un Ousmane Dembélé chirurgical face aux buts et qui va donc manquer au PSG durant son indisponibilité.