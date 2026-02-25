Pierre-Emile Hojbjerg ICONSPORT_312883_0651 (1)

OM : La LFP confirme la suspension d'Hojbjerg

OM25 févr. , 20:32
parCorentin Facy
0
Averti à Brest dimanche soir lors de la 23e journée de Ligue 1, Pierre-Emile Hojbjerg sera bel et bien suspendu face à Toulouse lors du quart de finale de la Coupe de France le 4 mars prochain. Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a confirmé la suspension pour un match de l'international danois. La sanction prenant effet à partir du 3 mars, l'international danois sera disponible pour Habib Beye contre l'OL ce dimanche.
0
