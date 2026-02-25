OM : La LFP confirme la suspension d'Hojbjerg

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Tu pues beaucoup trop la rage Mehdi !!! On a largement dominé Monaco, on était la seule équipe de foot ce soir encore une fois. Monaco a marqué miraculeusement sur sa seule occaz et à la fin c'est ce tocard d'Hernandez qui fait un cadeau. Lui il doit cesser de jouer en Ldc ! On devait gagner avant l'expulsion et on l'aurait sûrement fait vu notre domination comme à l'aller où on remonte à 11vs11. Monaco ne mérite rien ce sont juste des bourrins.