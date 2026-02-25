ICONSPORT_360368_0009

LdC : L'Atalanta renverse Dortmund à la dernière seconde

Ligue des Champions25 févr. , 20:43
parMehdi Lunay
0
Barrage retour de la Ligue des champions
New Balance Arena
Atalanta-Dortmund 4-1 (aller 0-2)
Buts : Scamacca (5e), Zappacosta (45e), Pasalic (57e), Samardzic (90e+8 sp) pour l’Atalanta ; Adeyemi (75e) pour Dortmund

Champions League

25 février 2026 à 18:45
Atalanta
Scamacca5'Zappacosta45'Pašalić57'Samardžić90'
4
1
Match terminé
Borussia Dortmund
Adeyemi75'
Chronologie
Composition
Statistiques
Penalty
90
L. Samardžić
AtalantaAtalanta
Carton rouge
90
N. Schlotterbeck
Borussia DortmundBorussia Dortmund
90
N. Krstović
AtalantaAtalanta
90
R. Bensebaini
Borussia DortmundBorussia Dortmund
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
Vinicius ICONSPORT_360373_0002
Ligue des Champions

LdC : Le Real et Vinicius assurent contre Benfica

ICONSPORT_360351_0260
Ligue des Champions

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

ICONSPORT_360351_0183
Ligue des Champions

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

le plan est lance l om va evincer labrune mccourt 18 398574
OM

L'OM écarte Pauline Gamerre, Pierre Ménès est dégoûté

Fil Info

25 févr. , 23:00
LdC : Le Real et Vinicius assurent contre Benfica
25 févr. , 22:55
LdC : Le PSG passe en se faisant très peur
25 févr. , 22:30
LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG
25 févr. , 22:30
L'OM écarte Pauline Gamerre, Pierre Ménès est dégoûté
25 févr. , 22:00
Chelsea a trouvé mieux qu’Endrick à Strasbourg
25 févr. , 21:51
Akliouche frappe, le PSG en grand danger (vidéo)
25 févr. , 21:30
Le PSG veut encore chiper un joueur du Barça
25 févr. , 21:00
OL : Kluivert est fier d’avoir recalé Lens
25 févr. , 20:44
LdC : Programme TV et résultats des barrages retour

Derniers commentaires

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Tu pues beaucoup trop la rage Mehdi !!! On a largement dominé Monaco, on était la seule équipe de foot ce soir encore une fois. Monaco a marqué miraculeusement sur sa seule occaz et à la fin c'est ce tocard d'Hernandez qui fait un cadeau. Lui il doit cesser de jouer en Ldc ! On devait gagner avant l'expulsion et on l'aurait sûrement fait vu notre domination comme à l'aller où on remonte à 11vs11. Monaco ne mérite rien ce sont juste des bourrins.

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Un match à oublier au plus vite … 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Certainement pas rouge direct mais le second jaune , sur Hakikmi, est bien plus évident que le premier. 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Ouille … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)

Si même Pacho se met à faire des blagues, pfff…… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading