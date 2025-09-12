ICONSPORT_266997_0017

TV : BeIN Sports ne compte pas rendre son match du samedi !

TV12 sept. , 10:30
parNathan Hanini
La Ligue de football professionnelle a connu un été mouvementé autour de l’histoire des droits TV. Après le retrait de DAZN, la LFP a dû créer sa propre chaîne pour diffuser l’élite du football français. Malgré le départ de DAZN, BeIN Sports est toujours dans l’équation. Mais le groupe qatari et la Ligue sont en opposition concernant l’affiche du samedi à 17H.
L’entente n’existe plus depuis plusieurs mois entre la LFP et les différentes chaînes de télévisions concernant la diffusion de la Ligue 1. Après une relation tendue avec Canal +, la LFP s’écharpe avec d’autres. Les liens entre BeIN Sports et l’institution représentant le football français sont au plus bas. La LFP attend encore la totalité du paiement concernant la première échéance de la saison. Le groupe qatari n’a versé que 14 des 18 millions d'euros demandés. De son côté BeIN Sports réclame 29 millions d'euros d’indemnités pour des restrictions imposées par la LFP. Mais ce n’est pas le seul sujet de discorde entre les deux entités. L’affiche du samedi 17H va devenir un vrai point de bascule.

Le match du samedi 17H, Nicolas de Tavernost veut profiter d’une clause

Initialement le match de Ligue 1 du samedi à 17H est la propriété de BeIN Sports.  Mais lors de la création de la plateforme Ligue 1+, le boss de LFP Média Nicolas de Tavernost pousse pour récupérer l’affiche et proposer l’élite du football français sur une seule et même chaîne. Le journal l’Equipe révèle que la Ligue possède une clause dans le contrat pour rapatrier cette affiche pour la saison prochaine. De son côté BeIN Sports conteste cette clause en expliquant que l’accord initial n’a pas prévu le départ de DAZN dès la fin de sa première saison. Nicolas de Tavernost va devoir trancher dans les prochains mois et se lancer dans un nouveau bras de fer juridique avec la BeIN. Récupérer le match de samedi à 17H permettrait à la plateforme Ligue 1 + de diffuser 100% du championnat. Mais cela obligerait la LFP à s’asseoir sur les 78 millions d’euros que BeIN Sports paie pour diffuser le match du samedi cette saison. Dans un contexte économique fragile, cette décision aura des lourdes conséquences sur l’avenir proche du ballon rond dans l’hexagone. 
Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Tu galère dans ta vie toi mdr en plus tu sais pas lire ,le gars dit qu'il sera toujours supporters mais il ch💩 sur le club ? Mdr quand a rabiot, il a juste fait un message parce que 2/3 jours avant il lui a été reproché de ne pas avoir fait ses adieux au supporters, sinon il en a rien a secouer de vous 🤣c'est juste il aimerait ne pas se faire siffler partout et comme l'om c'est des footix facilement manipulable, autant en profiter, vous êtes tellement des footix que meme a l'entrée de votre stade y a écrit une demande pour porter le maillot de l'om 🤣🤣quelle bande de guignols, ils ont tout les maillots sauf celui de leurs club ou alors ils ont honte de le mettre ,y a qu'à voir henni qui en est le parfait exemple, faut éviter de oarler foot quand on comprend rien 😉 t'arrive meme pas a comprendre 3 lignes d'un joueur donc bon...

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

C'est incroyable comment vous les marseillais, vous comprenez tout de traversé, le mec parle du coach pas du psg, il le dit lui-même qu'il restera un supporter du PSG, alors que la mère Rabiot à littéralement chier et pisser sur vous 😂😂😂

La Vente OM est finie, McCourt dit tout

Vizir le fakir en PLS

OL : Umtiti à Lyon, c'est un plébiscite

Ils ne s'aiment pas, c'est normal aussi.

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

oui, j'en arrive même à me dire que s'il y avait eu la possibilité de faire une grosse vente avec lui, si on aurait pas du saisir l'occasion...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

