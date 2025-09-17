Samuel Umtiti a déjà retrouvé un travail

Tout juste retraité, Samuel Umtiti a su rebondir. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais va devenir consultant pour la chaîne DAZN. Le champion du monde 2018 commentera la Serie A. Il sera également intervenant dans l’émission « Super Monday ».

L’heure est à la retraite pour les champions du monde 2018, mais également à la reconversion. Après Steve Mandanda , (devenu consultant pour le groupe Canal +) c’est autour de Samuel Umtiti de passer derrière les micros. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a pris officiellement sa retraite en début de semaine. À 31 ans, le champion du monde 2018 était sans club. Désormais, place à la reconversion. Selon le journal l’Equipe, le défenseur central va devenir consultant pour la chaîne DAZN. Le buteur en demi-finale de Coupe du monde sera également aux commentaires pour certains matchs de Serie A. Pour rappel, l'international français a côtoyé le championnat italien du côté de Lecce lors de l'exercice 2022/2023.

« Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir... J'ai TOUT donné avec passion et je ne regrette RIEN. Je tiens à remercier tous les clubs, les présidents, les entraîneurs et joueurs que j'ai pu côtoyer ». - Samuel Umtiti lors de son annonce de retraite, le 15 septembre dernier

Umtiti prend le rôle de consultant

Le quotidien français précise que Umtiti va commenter les grands matchs du championnat italien. Pour rappel, DAZN a obtenu les droits de la Serie A en France cette saison. Ce n’est pas le seul rôle de l’ancien Lyonnais. Le natif de Yaoundé sera également présent dans l’émission « Super Monday » présentée par Virginie Sainsily. Une émission ayant pour but de retracer l’actualité multisports du week-end. Le journal l’Equipe précise que la première émission sera disponible gratuitement. En plus de Samuel Umtiti, d'autres anciens joueurs sont présents comme Jonathan Zebina, Jérémy Ménez et Alain Boghossian.