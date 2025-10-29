ICONSPORT_232033_0454
Cyril Hanouna

Riolo et Verdez s’étripent chez Hanouna

TV29 oct. , 13:20
parClaude Dautel
0
Dans le cadre de la promotion de son livre Le Football selon moi, Daniel Riolo était invité de Cyril Hanouna. L'occasion d'un gros clash avec Gilles Verdez, ancien journaliste spécialisé dans le football. Mais l'affrontement était sur un autre sujet. 
Dans une ancienne vie, Gilles Verdez était journaliste sportif et travaillait uniquement sur le football, notamment pour Le Parisien. Mais depuis quelques années, notre confrère a rejoint l'équipe de Cyril Hanouna, ce qui l'amène à parler des sujets de société. Mardi soir, à l'occasion de l'émission Tout Beau Tout 9, Daniel Riolo était invité pour parler de son nouveau livre. Une situation assez originale pour le journaliste de RMC, puisque sa compagne, Géraldine Maillet, est également chroniqueuse du show de Cyril Hanouna. Mais, le ton est sérieusement monté entre Verdez et Riolo lorsque le débat a porté sur l'histoire de la France, et spécialement sur le débat concernant le nom des vacances. Gilles Verdez souhaitant que l'on ne parle plus des vacances de la Toussaint ou de Noël. Le ton est vite monté, car les deux hommes n'ont pas du tout le même point de vue par rapport à la perception que l'on doit avoir de cette histoire. Et cela s'est rapidement entendu.

Riolo et Verdez n'iront pas en vacances ensemble

Pour Daniel Riolo, la manière dont Gilles Verdez veut fait porter sur le dos de la France actuelle certaines heures sombre de son passé est juste lamentable. « Cela m’embête qu’on ait un problème avec l’histoire de ce pays. Je ne sais pas ce qui motive les gens qui ont les arguments de Gilles Verdez. Pourquoi détester à ce point la France et l’histoire de France ? Pourquoi tu veux la modifier ? Cet homme est fou. L’histoire d’un pays quel qu’il soit n’est pas lisse. C’est comme si les Allemands devaient avoir honte toute leur vie, mais combien de pays sud-américains, les États-Unis, des pays africains, ne devraient plus mettre le nez dehors en raison de pages sombres dans leur histoire Il n’y a pas un pays au monde qui n’a pas des heures sombres (...) Comment ça se connecte dans votre cerveau ? Évidemment qu'il y a plein d’heures sombres dans notre pays,  mais dans votre camp et votre partie, on veut réécrire l’histoire de France. Gilles, tu montes un sketch, tu es en pleine répétition pour un spectacle ? », s'est esclaffé Daniel Rilo.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275095_0288
OL

« L’OL ne meurt jamais, » la chaîne Ligue 1+ a choisi son camp

ICONSPORT_270916_0321
Foot Europeen

Real : Vinicius Junior fait son mea culpa

ICONSPORT_274852_0253
PSG

PSG : Luis Enrique dévoile son plus gros secret sur Twitch

Fil Info

14:00
« L’OL ne meurt jamais, » la chaîne Ligue 1+ a choisi son camp
13:40
Real : Vinicius Junior fait son mea culpa
13:00
PSG : Luis Enrique dévoile son plus gros secret sur Twitch
12:40
L'OL recrute un buteur qui écoeure la Ligue 1
12:20
Greenwood s'en va, l'OM sent le danger
12:00
Le PSG dérobe un joyau du Barça pour 0 euro
11:33
Rennes : Habib Beye a bien laissé Fofana et Blas à la maison
11:30
France : Pierre Ménès s'attaque déjà à Zidane

Derniers commentaires

OL : Michele Kang jure de ne pas mentir à la DNCG

il parle entre autre de: Societe OL Bresil 2024 (91,742 M d'Euros) inscrite sur Passif non courrant (dette envers botafogo) de 91,743 M la note 6,1 du rapport comptable précise "transfert des droits économiques de Luis Henrique, Thiago Almada et Igor Jesus et Societe OL LTDA BRL 2023 (48,9 M d'Euros) Toujours d'après documents officiel

Daniel Riolo chauffe l'OM avec un gros coup de pression

Comme chaque fois sur les articles du meilleur club de France, on peut voir les cassos Parisiens Parler de foot pour eux est parler de Marseille vu que leur club est complètement insignifiant RIRES

Greenwood s'en va, l'OM sent le danger

Je suis d'accord avec toi, pour moi on devrait commencer les négociations à 85-90M. Mais si Pablo nous le fait partir à 75 avec 25M de bonus facilement atteignables, moi ça m'ira . Ce qui m'irait le mieux ceci dit ce qu'il reste chez nous encore plusieurs années. Et comme RDZ lui a dit, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs..

Greenwood s'en va, l'OM sent le danger

Logique.... qu’il parte de Marseille après 2 saisons complètes. Grâce à lui le club a grandi mais ne sera pas pour autant un "cador" européen. Ce que l’on retiendra de son passage c’est que la direction de l’OM Longoria/Benathia on eu le geni de le faire venir chez nous. Merci à eux merci à Greenwood qui entre autre a eu un comportement exemplaire vis a vis de son épouse depuis da venue à Marseille. Et perso je lui souhaite d'avoir une belle carrière de foot. Quant à son prix de vente il est inutile de la jouer au lyonnais moyen en faisant des surenchères inutiles. J’ai à nouveau confiance dans la direction de l’OM pour le vendre au meilleur prix.

OM : Cette journaliste de L'Equipe n'en peut plus des Marseillais

Il en rate jamais une pour se ridiculiser celui la 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading