Riolo et Verdez s’étripent chez Hanouna

Dans le cadre de la promotion de son livre Le Football selon moi, Daniel Riolo était invité de Cyril Hanouna. L'occasion d'un gros clash avec Gilles Verdez, ancien journaliste spécialisé dans le football. Mais l'affrontement était sur un autre sujet.

Dans une ancienne vie, Gilles Verdez était journaliste sportif et travaillait uniquement sur le football, notamment pour Le Parisien. Mais depuis quelques années, notre confrère a rejoint l'équipe de Cyril Hanouna, ce qui l'amène à parler des sujets de société. Mardi soir, à l'occasion de l'émission Tout Beau Tout 9, Daniel Riolo était invité pour parler de son nouveau livre. Une situation assez originale pour le journaliste de RMC, puisque sa compagne, Géraldine Maillet, est également chroniqueuse du show de Cyril Hanouna. Mais, le ton est sérieusement monté entre Verdez et Riolo lorsque le débat a porté sur l'histoire de la France, et spécialement sur le débat concernant le nom des vacances. Gilles Verdez souhaitant que l'on ne parle plus des vacances de la Toussaint ou de Noël. Le ton est vite monté, car les deux hommes n'ont pas du tout le même point de vue par rapport à la perception que l'on doit avoir de cette histoire. Et cela s'est rapidement entendu.

Riolo et Verdez n'iront pas en vacances ensemble

Pour Daniel Riolo, la manière dont Gilles Verdez veut fait porter sur le dos de la France actuelle certaines heures sombre de son passé est juste lamentable. « Cela m’embête qu’on ait un problème avec l’histoire de ce pays. Je ne sais pas ce qui motive les gens qui ont les arguments de Gilles Verdez. Pourquoi détester à ce point la France et l’histoire de France ? Pourquoi tu veux la modifier ? Cet homme est fou. L’histoire d’un pays quel qu’il soit n’est pas lisse. C’est comme si les Allemands devaient avoir honte toute leur vie, mais combien de pays sud-américains, les États-Unis, des pays africains, ne devraient plus mettre le nez dehors en raison de pages sombres dans leur histoire Il n’y a pas un pays au monde qui n’a pas des heures sombres (...) Comment ça se connecte dans votre cerveau ? Évidemment qu'il y a plein d’heures sombres dans notre pays, mais dans votre camp et votre partie, on veut réécrire l’histoire de France. Gilles, tu montes un sketch, tu es en pleine répétition pour un spectacle ? », s'est esclaffé Daniel Rilo.