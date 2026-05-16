Lens se passe de plusieurs cadres contre l'OL

Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #OLRCL 🔴💛 Voici les 2️⃣1️⃣ Sang et Or convoqués par le coach Pierre Sage pour le déplacement sur la pelouse de l'@OL, ce dimanche (21h00). #FiersDEtreLensois

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