Anthony Lopes hésite, Nantes l’a déjà viré

Il a coulé le club avec sa soif de pouvoir en passant du savon sur la planche pour pablo Longoria
Selon le classement de la OL ds 24h, ils seront bien content que Tolisso ne soit pas sélectionné...
Je ne regarde pas car les propos de certains journalistes m'énervent car ça se sent qu'ils ne sont pas objectif et pour moi c'est la base du journalisme. Donc je boycotte cette émission malsaine. Et je vous invite à en faire autant, bisou.
C'est pas comme si Beye a Rennes avait volontairement fait perdre son équipe contre son futur club en coupe hein.... Si ca peut faire rager les sardines....avec leur club de clown, Vivement la saison suivante des Feux de l'OM.....
Vivement que cette chaine soit supprimée.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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