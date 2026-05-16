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Anthony Lopes

Anthony Lopes hésite, Nantes l’a déjà viré

FC Nantes16 mai , 18:30
parEric Bethsy
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En fin de contrat au FC Nantes, Anthony Lopes ne ferme pas la porte à une prolongation malgré la relégation en Ligue 2. Mais ses dirigeants ont apparemment d’autres plans en tête.
Anthony Lopes assume son rôle de capitaine. Affecté par la situation de son équipe, le gardien du FC Nantes vient régulièrement s’expliquer en conférence de presse. L’ancien portier de l’Olympique Lyonnais s’est de nouveau présenté devant les médias vendredi, en sachant pertinemment que des questions sur son avenir allaient tomber. Le Franco-Portugais arrive à la fin de son contrat et ignore s’il accompagnera les Canaris en Ligue 2.

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« Où j'envisage mon avenir la saison prochaine ? Je n’en ai aucune idée, sincèrement, a répondu Anthony Lopes. Pour être vraiment clair avec vous, je n’ai rien voulu savoir, je n’ai rien voulu demander. Je finis la saison. Je verrai ensuite, parce que je vais me ressourcer un peu aussi en famille, partir un petit peu en vacances. Plein de choses sont sorties récemment sur d’éventuelles arrivées ou départs. On verra. » Une chose est sûre, c’est que le gardien de 35 ans veut poursuivre sa carrière.
« Les envies, c’est de continuer à jouer, parce que je me sens encore capable d’assumer un petit moment ce rôle-là, d’apporter plus encore sur le terrain, a-t-il affirmé avant le dernier match face à Toulouse. Aujourd’hui, je ne peux rien vous dire, parce que même moi, je n’en sais rien. Je veux juste finir la saison dimanche soir avec une victoire à la clé. Peu importe ce qui se passera avant, pendant ou après le match. Je veux juste laisser une bonne image si ça doit être mon dernier match sous les couleurs du FC Nantes dimanche soir. »
C’est effectivement la tendance dans l’esprit de ses dirigeants. Si Anthony Lopes n’est pas encore fixé, le FCN semble préparer l’avenir sans lui. L’Equipe annonçait cette semaine un accord de principe entre la direction nantaise et le portier de l’OGC Nice Maxime Dupé, formé à Nantes. L’actuel détenteur du brassard devrait donc se retrouver libre dans quelques semaines.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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