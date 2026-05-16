Anthony Lopes hésite, Nantes l’a déjà viré

En fin de contrat au FC Nantes, Anthony Lopes ne ferme pas la porte à une prolongation malgré la relégation en Ligue 2. Mais ses dirigeants ont apparemment d’autres plans en tête.

Anthony Lopes assume son rôle de capitaine. Affecté par la situation de son équipe, le gardien du FC Nantes vient régulièrement s’expliquer en conférence de presse. L’ancien portier de l’Olympique Lyonnais s’est de nouveau présenté devant les médias vendredi, en sachant pertinemment que des questions sur son avenir allaient tomber. Le Franco-Portugais arrive à la fin de son contrat et ignore s’il accompagnera les Canaris en Ligue 2.

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« Où j'envisage mon avenir la saison prochaine ? Je n’en ai aucune idée, sincèrement, a répondu Anthony Lopes. Pour être vraiment clair avec vous, je n’ai rien voulu savoir, je n’ai rien voulu demander. Je finis la saison. Je verrai ensuite, parce que je vais me ressourcer un peu aussi en famille, partir un petit peu en vacances. Plein de choses sont sorties récemment sur d’éventuelles arrivées ou départs. On verra. » Une chose est sûre, c’est que le gardien de 35 ans veut poursuivre sa carrière.

« Les envies, c’est de continuer à jouer, parce que je me sens encore capable d’assumer un petit moment ce rôle-là, d’apporter plus encore sur le terrain, a-t-il affirmé avant le dernier match face à Toulouse. Aujourd’hui, je ne peux rien vous dire, parce que même moi, je n’en sais rien. Je veux juste finir la saison dimanche soir avec une victoire à la clé. Peu importe ce qui se passera avant, pendant ou après le match. Je veux juste laisser une bonne image si ça doit être mon dernier match sous les couleurs du FC Nantes dimanche soir. »

C’est effectivement la tendance dans l’esprit de ses dirigeants. Si Anthony Lopes n’est pas encore fixé, le FCN semble préparer l’avenir sans lui. L’Equipe annonçait cette semaine un accord de principe entre la direction nantaise et le portier de l’OGC Nice Maxime Dupé, formé à Nantes. L’actuel détenteur du brassard devrait donc se retrouver libre dans quelques semaines.