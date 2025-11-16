salement insultee laure boulleau contre attaque icon 27022023 27022023 dsc0737 360011
Laure Boulleau - Canal+

Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions

TV16 nov. , 11:30
parClaude Dautel
1
Consultante vedette de Canal+, Laure Boulleau se sait scrutée sur les réseaux sociaux. Et n'ayant pas sa langue dans la poche, l'ancienne footballeuse assume pleinement ses coups de coeur, même si cela lui vaut des critiques.
Présente sur le plateau lors des grandes soirées européennes, Laure Boulleau est devenue une voix qui compte pour Canal+. Et en 2026, lorsque l'on est quelqu'un de très populaire, on doit faire face à des critiques parfois très violentes sur les réseaux sociaux. Mais l'ancienne internationale française n'a pas l'intention de céder à ceux qui lui reprochent de plus être une supportrice du PSG qu'une consultante neutre. Interrogé par TéléCâble Sat Hebdo, Laure Boulleau avoue adorer ce rôle sur Canal+, et notamment les reportages qu'elle effectue pour le compte de la chaîne cryptée. Et quand on l'interroge sur ses clubs préférés cette saison en Ligue des champions, elle sait d'avance que sa réponse va lui valoir des commentaires acides, mais elle ne se dégonfle pas.

Laure Boulleau ne veut pas la place d'Hervé Mathoux

Répondant au média spécialisé sur les clubs qu'elle aime dans cette compétition, Laure Boulleau se lance sans langue de bois. « Comme je suis étiquetée Parisienne, on va encore me tomber dessus, mais je dirais le PSG. À Barcelone, ils m’ont tellement bluffée ! Il y a Qarabag aussi qui a signé deux victoires. La nouvelle formule permet de voir briller des équipes qui, d’habitude, galèrent dans les phases d’élimination. Et j’aime la façon de jouer de Bodo/Glimt, explique la consultante de Canal+, qui précise qu'elle n'est pas pressée à l'idée d'animer une émission ou même de remplacer Hervé Mathoux dans le rôle de maître à jouer du Canal Football Club. 
Pour un défi, ça pourrait me faire plaisir. Mais ce qui me plaît vraiment, c’est l’inside, comme avec 24h de Boulleau, ou faire des documentaires, comme Pionnières au Japon, la saison dernière. Je vais partir au Brésil pour le deuxième opus. J’adore filmer les coulisses, montrer l’envers du décor, les personnes qu’on ne voit pas habituellement. La présentation, j’y penserai peut-être dans quelques années pour mettre un peu de pression à Hervé Mathoux.»
1
Derniers commentaires

Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur

Pitié ,pas ce con

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Qui sait a qui appartient le stade aujourd'hui ? En tout cas ce que l'on sait : OL accademie de Mezieu vendu ( Michele Kang) 20 M LDC Arena 180 M vendu JMA (prêt réglé + 54 M en cash OL Feminine 50 M vendu ( Michele Kang) participation + 28 M OL Reign vendu 54 M Reçu 45,2 M en 2023 2024 sur Autres produits et charges opérationnels courants (OFFICIEL) Manque beaucoup non ? ECAT 111 M De plus dette en juillet 2022 (383,4 M) MOINS 140 M de prêt pour LDC Arena ça fait 243,4 M ça fait 505,1 M en juillet 2025 ??? ECART 261 M

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Préparez vous à ce qu'il exécute l'ordre 69. Le stade revendu au profit de Botafogo plus les transferts libre de Tolisso, Fofana, Tessman, Nuamah et Niakhaté 😅

Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions

Pourquoi on lui tomberait dessus ? Autant qu'avec Di Meco supporter de l'OM ! Tout cela est bien normal !

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Il est vrai que si ce génie pouvait revenir a l'ol finir le boulot qu'il avait si bien commencé...... la France entière le remercierait !

Loading