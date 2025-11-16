Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions

Consultante vedette de Canal+, Laure Boulleau se sait scrutée sur les réseaux sociaux. Et n'ayant pas sa langue dans la poche, l'ancienne footballeuse assume pleinement ses coups de coeur, même si cela lui vaut des critiques.

TéléCâble Sat Hebdo, Laure Boulleau avoue adorer ce rôle sur Canal+, et notamment les reportages qu'elle effectue pour le compte de la chaîne cryptée. Et quand on l'interroge sur ses clubs préférés cette saison en Ligue des champions, elle sait d'avance que sa réponse va lui valoir des commentaires acides, mais elle ne se dégonfle pas. Présente sur le plateau lors des grandes soirées européennes, Laure Boulleau est devenue une voix qui compte pour Canal+. Et en 2026, lorsque l'on est quelqu'un de très populaire, on doit faire face à des critiques parfois très violentes sur les réseaux sociaux. Mais l'ancienne internationale française n'a pas l'intention de céder à ceux qui lui reprochent de plus être une supportrice du PSG qu'une consultante neutre.

Laure Boulleau ne veut pas la place d'Hervé Mathoux

Répondant au média spécialisé sur les clubs qu'elle aime dans cette compétition, Laure Boulleau se lance sans langue de bois. « Comme je suis étiquetée Parisienne, on va encore me tomber dessus, mais je dirais le PSG. À Barcelone, ils m’ont tellement bluffée ! Il y a Qarabag aussi qui a signé deux victoires. La nouvelle formule permet de voir briller des équipes qui, d’habitude, galèrent dans les phases d’élimination. Et j’aime la façon de jouer de Bodo/Glimt, explique la consultante de Canal+, qui précise qu'elle n'est pas pressée à l'idée d'animer une émission ou même de remplacer Hervé Mathoux dans le rôle de maître à jouer du Canal Football Club.

Pour un défi, ça pourrait me faire plaisir. Mais ce qui me plaît vraiment, c’est l’inside, comme avec 24h de Boulleau, ou faire des documentaires, comme Pionnières au Japon, la saison dernière. Je vais partir au Brésil pour le deuxième opus. J’adore filmer les coulisses, montrer l’envers du décor, les personnes qu’on ne voit pas habituellement. La présentation, j’y penserai peut-être dans quelques années pour mettre un peu de pression à Hervé Mathoux.»