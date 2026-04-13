Bertrand Latour n'a pas aimé les propos de Pierre Ménès
Pierre Menes et Bertrand Latour n'iront pas en vacances ensemble

« Lâche moi la grappe toi » : Bertrand Latour calme Pierre Ménès

TV13 avr. , 9:40
parClaude Dautel
2
Ces deux-là ne passeront pas leurs vacances ensemble, comme le disait Thierry Roland. Bertrand Latour et Pierre Ménès se sont égratignés sur les réseaux sociaux.
A l'occasion de l'émission On refait le match sur RTL, Bertrand Latour a évoqué le récent passage de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi dans le podcast The Bridge animé par Aurélien Tchouameni diffusé sur Youtube. Pour le journaliste de Canal+, tout cela relève de l'exercice de communication pur et dur, et ne doit pas être comparé à une émission de télé où les deux joueurs pourraient faire face à des journalistes moins complaisants. Pierre Ménès n'a pas du tout aimé la sortie de Bertrand Latour et il l'a fait savoir sur X (anciennement Twitter). « Le mec n’a rien compris. C’est pas une interview c’est un dialogue entre amis. Pourquoi tant d’aigreur et de jalousie alors que ce sont 2 produits différents. La vraie réponse : près de 5 millions de vues en une semaine. Les gens ont tranché », a lancé l'ancien membre du Canal Football Club. La réponse n'a pas traîné.

Ménès et Latour, c'est pas le grand amour

Ménès-Latour, ça cogne fort
Pierre Ménes et Bertrand Latour, ça clashe fort
Toujours sur X, Bertrand Latour n'a pas mis longtemps à répondre à celui qui a quitté Canal+ dans les conditions que l'on connaît et qui depuis a disparu des petits écrans. « Lâche moi la grappe toi », a riposté le journaliste de la chaîne cryptée, pas décidé à se laisser marcher dessus par Pierre Ménès. Il est vrai que ce dernier n'hésite jamais à critiquer certains de ses anciens confrères lors de ses interventions sur sa chaîne YouTube. Il fait d'ailleurs souvent remarquer que les audiences du Canal Football Club sont en chute libre, histoire de rappeler que lorsqu'il était présent sur le plateau de l'émission dominicale de Canal+, cela cartonnait fort. L'échange entre les deux hommes en est resté là, Bertrand Latour étant plutôt discret sur les réseaux sociaux, contrairement à son « rival » d'un jour.
2
Articles Recommandés
ASSE Geoffroy Guichard ICONSPORT_356158_0006 (2)
ASSE

ASSE : « On est perdus », l’avocat des Ultras affiche son inquiétude

Luis Enrique
PSG

Le PSG confirme la présence de Barcola à Liverpool

ICONSPORT_362018_0079
PSG

PSG : Il dit oui à Paris, Paris lui répond non

ICONSPORT_362625_0077
OM

L'OM a bradé deux joueurs, la facture est énorme

Fil Info

13 avr. , 11:30
ASSE : « On est perdus », l’avocat des Ultras affiche son inquiétude
13 avr. , 11:06
Le PSG confirme la présence de Barcola à Liverpool
13 avr. , 11:00
PSG : Il dit oui à Paris, Paris lui répond non
13 avr. , 10:30
L'OM a bradé deux joueurs, la facture est énorme
13 avr. , 10:15
Paris Sportifs : Le PSG achève Liverpool, c'est 213 euros pour vous
13 avr. , 10:00
OL : Le terrible bilan fait par Vincent Duluc
13 avr. , 9:20
L1 : L'équipe type avec le héros de l'OL
13 avr. , 9:00
L'ASSE en Ligue 1, il alerte le propriétaire
13 avr. , 8:40
OL : Un joueur hospitalisé, le secret a été bien gardé

Derniers commentaires

OM : Greenwood, Balerdi... Ces 4 titulaires que Marseille veut vendre

Un recrutement de seconde zone,

L1 : L’OL regagne enfin et retrouve le Top 5

1ere MT dégueulasse, heureusement que la 2e était mieux. Le niveau de certians joueurs (AMN, Mata) commence à m'inquièter.

OL : Le terrible bilan fait par Vincent Duluc

Plus d'indulgence de la DNCG? Non mais sérieux..... Vous etes en ligue 1 grace déjà à leur indulgence mon grand...

OL-Lorient, premier test réussi pour la VAR en audio

Et sinon le match de ton équipe ? T'en a pensé quoi? Catrastrophique egalement?

OL : Le terrible bilan fait par Vincent Duluc

On va qu'il arrive avoir droit a tous les manges pavés dès que l'OL va publier ses comptes ou passer devant la DNCG. On sait déjà le trou béant et on sait que c'est échelonné sur au moins 3ans (moins si LDC, plus si pas de coupe du tout). La direction en a déjà parlé. Si, sur les deux premières, on arrive à bien redresser la barre, on pourra espérer plus d'indulgence de la DNCG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading