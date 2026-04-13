« Lâche moi la grappe toi » : Bertrand Latour calme Pierre Ménès

Ces deux-là ne passeront pas leurs vacances ensemble, comme le disait Thierry Roland. Bertrand Latour et Pierre Ménès se sont égratignés sur les réseaux sociaux.

A l'occasion de l'émission On refait le match sur RTL, Bertrand Latour a évoqué le récent passage de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi dans le podcast The Bridge animé par Aurélien Tchouameni diffusé sur Youtube. Pour le journaliste de Canal+, tout cela relève de l'exercice de communication pur et dur, et ne doit pas être comparé à une émission de télé où les deux joueurs pourraient faire face à des journalistes moins complaisants. Pierre Ménès n'a pas du tout aimé la sortie de Bertrand Latour et il l'a fait savoir sur X (anciennement Twitter). « Le mec n’a rien compris. C’est pas une interview c’est un dialogue entre amis. Pourquoi tant d’aigreur et de jalousie alors que ce sont 2 produits différents. La vraie réponse : près de 5 millions de vues en une semaine. Les gens ont tranché », a lancé l'ancien membre du Canal Football Club. La réponse n'a pas traîné.

Ménès et Latour, c'est pas le grand amour

Pierre Ménes et Bertrand Latour, ça clashe fort

Toujours sur X, Bertrand Latour n'a pas mis longtemps à répondre à celui qui a quitté Canal+ dans les conditions que l'on connaît et qui depuis a disparu des petits écrans. « Lâche moi la grappe toi », a riposté le journaliste de la chaîne cryptée, pas décidé à se laisser marcher dessus par Pierre Ménès. Il est vrai que ce dernier n'hésite jamais à critiquer certains de ses anciens confrères lors de ses interventions sur sa chaîne YouTube. Il fait d'ailleurs souvent remarquer que les audiences du Canal Football Club sont en chute libre, histoire de rappeler que lorsqu'il était présent sur le plateau de l'émission dominicale de Canal+, cela cartonnait fort. L'échange entre les deux hommes en est resté là, Bertrand Latour étant plutôt discret sur les réseaux sociaux, contrairement à son « rival » d'un jour.