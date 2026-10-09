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La Ligue des Champions diffusée gratuitement, Canal+ frappe fort

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parAlexis Rose
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Pour tenter d’attirer de nouveaux abonnés, et notamment des jeunes, Canal+ a décidé de frapper fort en lançant Sport+, une offre qui va permettre de voir du foot gratuitement.
Regarder du foot à la télévision (de manière légale bien sûr) est devenu un vrai luxe. Il faut dire que si le fan de foot veut suivre tous les grands championnats et les coupes d’Europe, il doit s’abonner à de nombreuses chaînes, telles que Ligue 1+, beIN Sports, Canal+ ou DAZN. Chaque mois, il faut débourser plus de 100 euros pour pouvoir accéder à toutes les chaînes de sport. Un vrai budget que les jeunes, notamment, n’ont pas, et c’est donc pour cette raison que Canal+ a décidé de prendre le contre-pied en lançant Sport+, une offre gratuite de sport.

« Leur montrer notre savoir-faire »

« Aujourd’hui, les passionnés de sport vont piocher un peu partout en allant chercher le calendrier sur une application, des flux de directs sur une autre, des extraits sur les réseaux sociaux. Avec Sport +, nous avons voulu tout regrouper au même endroit. Le but est bien entendu de leur montrer notre savoir-faire et de les séduire pour les convaincre un jour de prendre un abonnement », a expliqué le directeur général de Canal+ Europe Christophe Pinard-Legry dans les colonnes de L’Equipe.

La Ligue des Champions en gratuit sur Sport+

Disponible sur l’application Canal, cette nouvelle offre est facile d’accès, sachant qu’il faut juste créer un compte et « fournir ses coordonnées » pour accéder à certains contenus. Sur cette plateforme, Canal proposera par exemple les temps forts en quasi-direct avec des lives dédiés à la Ligue des Champions, l’Europa League ou la Premier League. Voir des matchs de Ligue des Champions gratuitement n'est pas exclu. « SPORT+ proposera chaque jour des images exclusives, des résumés, des shorts vidéo verticaux, une sélection de rencontres gratuites et les émissions sportives emblématiques de CANAL+ », fait savoir la chaine de Vincent Bolloré dans son communiqué.
L’idée étant d’attirer de nouveaux abonnés sur le long terme, vu que les visiteurs auront accès aux offres payantes via un QR code et des bandeaux. Sport+ sera toutefois rentable pour Canal puisqu’elle sera financée par les publicités visionnées par les internautes, et ce dès ce week-end autour de la Premier League ou lors des soirées des Ligue des Champions la semaine prochaine.

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Tu pourrais en faire de même !! Si Melon d'Or n'est pas capable de faire les efforts de sérieux pour gagner des trophées avec son "club de cœur" il ne les fera nulle part ailleurs. S'il continue sur cette trajectoire, on connaît déjà la fin de l'histoire. Un vrai exemple pour lui serait Harry Kane qui actuellement est tellement au-dessus.

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Ce n'est pas que le PSG ne veuille pas l'avoir. C'est plutôt parce que Michael Olise préfère le Real Madrid. ^^

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Tu ne te trompes jamais toi ? Et encore... tu ne sais pas que dans certains départements... il y a des phrases que tu ne prononceras jamais. Mais bon... je ne peux pas de l'expliquer au vu de ton QI. ^^ En attendant... tu ne parles pas de football. Ce qui est très très con de ta part.

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5) Prolonger au Bayern, et signer à Madrid

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Je ne vois pas en quoi ça terroriserait qui que ce soit. Le parc à été l'histoire du PSG, mais un stade de 70 000 places est le futur. Alors que ce soit à Paris ou Poissy ça me va. Massy c'est pas l'origine du club qui est un club de l'ouest de Paris dans ses racines

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