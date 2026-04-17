La Ligue 1 fait interdire le partage des abonnements par Spliiit

la porte se refermera vite
Je vois que tu es complètement à la ramasse. Malick Fofana a 21 ans... pas 31 ans ! De plus... nous ne sommes plus dans les années 80-90 ! ^^ D'ailleurs, si tu veux savoir, il a repris l'entrainement. ^^
Oui bravo aux Alsaciens, c'est un club qui ne sait pas venté vouloir gagner cette Coup Européenne (pas comme certain) qui vont tout avaler puis finisse par une indigestion ou élimination en 1/8 contre un club modeste
Toujours Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas que Foot01 et le-footeux-lucide dans la vie et que l'on peut être occupé par autre chose. ceci étant dit en tout bien tout honneur
ah tiens te revoila toi? T'avais quelque peu disparu non?!! Toujours aussi optimiste pour ton OL?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
Loading
𝗣𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝘁𝗲𝘀 : 𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗟𝗙𝗣 𝗼𝗯𝘁𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗻 𝗿𝗲́𝗳𝗲́𝗿𝗲́ 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗦𝗽𝗹𝗶𝗶𝗶𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗴𝘂 𝗲𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝗳𝗮𝗰̧𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲.