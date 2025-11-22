ICONSPORT_175095_0380

Carine Galli, un gros malaise sur RMC

Ancienne présentatrice de L’Equipe du Soir, Carine Galli a rejoint RMC l’été dernier pour y animer l’After Foot le week-end. Mais la radio profite de sa nouvelle journaliste pour la faire intervenir en plus dans d’autres émissions.
Carine Galli ne se contente plus des émissions de sport puisque depuis son transfert à RMC cet été, celle qui animait L’Equipe du Soir sur la Chaîne L’Equipe officie à présent dans l’After Foot mais aussi dans Estelle Midi. Une émission de société qui permet à Carine Galli de s’exprimer sur autre chose que le ballon rond, comme le font par exemple Fred Hermel ou encore Daniel Riolo. Interrogé sur les retraites et le rythme de travail des Français cette semaine, la journaliste a exprimé un avis très cash… et très clivant.
« On a des politiques qui nous font croire que l’on arrivera à la retraite à 60 ans alors que l’espérance de vie ne fait qu’augmenter (…) Faire croire aux Français que la retraite à 60 ans est une possibilité, c’est être dingue et foncer dans le mur. On ne peut pas écouter des discours comme ça, c’est dangereux. Le travail c’est nécessaire, la pénibilité fait partie de la vie. Les 35h, c’étaient une folie (…) Les Français ne travaillent pas assez » a notamment lancé Carine Galli. Loin des débats habituels qu’elle a l’habitude de mener sur l’OM, le PSG, l’OL ou l’Equipe de France, la journaliste s’est aventurée sur un sujet très polémique comme le prouvent les nombreuses réactions hostiles suscitées sur les réseaux sociaux.

Carine Galli prend la foudre sur les réseaux sociaux

« 2025 et toujours pareil sur ce sujet : les gens qui n'ont aucune pénibilité au travail et/ou font un travail-passion nous expliquent qu'il faut bosser plus. On reconnaît un privilégié quand il tient ce discours », « Écouter @fredhermel et @CarineGalli nous parler de travailler + assis sur une chaise à générer aucune richesse pour notre pays », « Vraiment le concept de toutes les émissions de RMC c'est des bourgeois qui n'ont jamais travaillé de leur vie qui disent qu'on ne travaille pas assez, tout ça à cause de la gauche », « Envoyez-les à l'usine faire les 3x8 pour qu'ils se confrontent à la dure réalité » ou encore « Va dire ça aux gens qui ont un travail difficile et pénible. Qui rentre chez eux tous les jours en étant cassé de partout. Et qui touchent 3 fois moins que toi qui est payé a dire des conneries a la télé en restant assise » peut-on lire au milieu de centaines de messages similaires sur le X de @EstelleMidi. Loin de sa zone de confort, Carine Galli ne pensait pas déchaîner ainsi les passions sur un sujet de société au micro de RMC.
Derniers commentaires

« La polygamie est interdite » : Lens provoque Strasbourg

Lens déteste la polygamie de Strasbourg soit . Mais est ce que les lensois connaissent les propriétaires de leur club . Trois personnages , donc c'est un ménage à 3 ,une personne de plus pour faire une polygamie . Ils sont mignons nos ch'tis

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Surtout innover un peu permettre a ceux qui n'ont pas trop les moyens de voir leur équipe Abonnement foot à 5 euros et les matchs à la carte à 1 euros celui qui veut voir son club le peut. Perso je regarde tous les matchs de mon club plus 3 ou 4 matchs par semaine (ligue 1 et coupe d'Europe) ça fait environ 15 matchs par mois Donc 20 euros pour moi

Carine Galli, un gros malaise sur RMC

Pauvre petite écervelée. Alors si tu crois ce que tu écris ,rembourse tes heures supplémentaires que tu as perçu au delà des 35 h à ton employeur. Déjà pour le foot tu étais limite ,mais dans les problèmes de société tu es ignares. Ceccaldi a bien fait de partir loin vu tes manques de réflexion et surtout tes incompétences flagrantes de la vie .

Le groupe décimé de l'OL contre Auxerre

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

