Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Si tu ne comprends pas qu'un joueur de foot pro a envie de faire la CAN organisé dans son propre pays , faut vraiment que tu arrêtes de réfléchir sur le foot
Je constate. Pas besoin de répondre aux délires d'un cerveau malade. Trouve toi une vie, cherche une occupation parce que tu fais pitié le sudiste. Maintenant je vais continuer à t'ignorer et reprendre une activité normale.
Et toi tu reponds pas à mon post... Comme d'hab parce que t'as pas d'arguments mon pauvre number 13!!! Le mec compte mon nombre de commentaire!! ah ah ah ah ah abruti que tu es va....
Qu'on aime ou pas les verdatres, il n'ya aucun debat possible pour dire que la ferveur est tellement importante dans ce club, dans la meme catégorie que les sardines ou Lens
Ah bah voilà. C'est la faute des arabes... c'est pratique.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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Il faut savoir lire ces chiffres cher @Monascope7. Le sondage mediametrie se fait en comparaison de l’année précédente, où @AfterRMC sur performait. Nous restons 1ers de 22 à 0h sur la cible principale + les podcasts + le digital + AFTERFOOTTV 🔥 En fait tout va bien 😆
📻📈 #Audiences Ça va mal pour l'After foot ! L'émission avec Daniel Riolo et Gilbert Brisbois est en difficulté sur RMC avec en moyenne 120 000 auditeurs chaque soir entre 22h et 0h. Il s'agit d'une baisse de 40 000 fidèles sur un an et -42 000 sur la dernière vague.