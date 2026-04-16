Daniel Riolo, journaliste RMC
Daniel Riolo - RMC

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

TV16 avr. , 10:30
parClaude Dautel
4
L'officialisation des audiences des chaînes de télévision et de radio a pointé du doigt une baisse pour l'After Foot, l'émission vedette de RMC. A ceux qui en ont profité pour attaquer le talk-show, Daniel Riolo a répondu sans langue de bois.
« Il y a un recul du foot dans les médias, il y a un recul du foot dans la société. Nos confrères de L’Equipe se sont absolument réjouis de la baisse de nos audiences. On peut juste leur expliquer qu’on est redevenu extra et non plus extraordinaires. On est au même niveau qu’habituellement, à l’exception de l’an dernier où nous étions probablement en surperformance. Donc tout va bien pour nous, merci de vous inquiéter. A ceux qui se réjouissent, les crevards, ça a toujours fait partie de la terre, et les jaloux aussi. Plus globalement, oui il y a un désintérêt pour le football parce qu’il a été mal géré, parce qu’il n’y a plus de foot à la télé. Tout ce qu’on dénonce depuis des années s’est passé a amené à un championnat de Ligue 1 qui est mort et qui intéresse moins les gens. Même les matchs de l’équipe de France sont en baisse. Téléfoot a disparu, l’Equipe du Soir fait moins d’émissions, le CFC a baissé en audience, qu’on soit impacté, c’est normal. Mais, on est là, on est encore les premiers, et on sera toujours là », prévient un Daniel Riolo agacé par ce qu'il a lu et entendu sur la baisse des audiences de l'After.

Le départ de Labrune peut relancer l'intérêt pour le foot

Pour le journaliste, avec le changement qui s'annonce pour la gouvernance du football français, et le départ de Vincent Labrune, les choses devraient aller dans le bon sens. Daniel Riolo croit en effet que la reprise en main par la FFF va probablement permettre de remettre les choses à plat, d'autant que le prochain appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 s'annonce infructueux. Avec le départ de l'actuel patron de la Ligue de Football Professionnel, les négociations avec des diffuseurs devraient alors se faire nettement plus sereinement. Et le championnat de France retrouverait de la visibilité à la télévision, seul secret pour Daniel Riolo afin que le football suscite de nouveau l'intérêt d'un public plus large qu'actuellement.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_363888_0655
Mercato

Klopp exige Ibrahima Konaté pour signer au Real

bernardo silva contacte le psg la reponse est brutale iconsport 248162 0060 388945
Premier League

Manchester City officialise le départ de Bernardo Silva

Le Parc des Princes au coeur d'un quartier rénové
PSG

Le PSG dans le nouveau Parc des Princes au mieux en 2033 ?

ICONSPORT_279524_0120
Ligue des Champions

Pedri l’a trahi, le Barça ne l’a pas vu venir

Fil Info

16 avr. , 15:30
Klopp exige Ibrahima Konaté pour signer au Real
16 avr. , 15:05
Manchester City officialise le départ de Bernardo Silva
16 avr. , 15:00
Le PSG dans le nouveau Parc des Princes au mieux en 2033 ?
16 avr. , 14:30
Pedri l’a trahi, le Barça ne l’a pas vu venir
16 avr. , 14:00
Didier Deschamps favori pour sortir le Real Madrid de la crise
16 avr. , 13:40
Fracture pour Aguerd, l'OM prend un coup sur la tête
16 avr. , 13:23
Liverpool confirme la dramatique blessure d'Ekitike
16 avr. , 13:20
OM : L'Equipe flingue le mercato désastreux de Benatia
16 avr. , 13:00
L'ASSE en Ligue 1, la promesse très attendue de Kilmer

Derniers commentaires

Fracture pour Aguerd, l'OM prend un coup sur la tête

Si tu ne comprends pas qu'un joueur de foot pro a envie de faire la CAN organisé dans son propre pays , faut vraiment que tu arrêtes de réfléchir sur le foot

PSG : Grégory Schneider annonce l'élimination de Paris

Je constate. Pas besoin de répondre aux délires d'un cerveau malade. Trouve toi une vie, cherche une occupation parce que tu fais pitié le sudiste. Maintenant je vais continuer à t'ignorer et reprendre une activité normale.

PSG : Grégory Schneider annonce l'élimination de Paris

Et toi tu reponds pas à mon post... Comme d'hab parce que t'as pas d'arguments mon pauvre number 13!!! Le mec compte mon nombre de commentaire!! ah ah ah ah ah abruti que tu es va....

ASSE-Troyes, c'est plus de 100.000 demandes de tickets !

Qu'on aime ou pas les verdatres, il n'ya aucun debat possible pour dire que la ferveur est tellement importante dans ce club, dans la meme catégorie que les sardines ou Lens

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Ah bah voilà. C'est la faute des arabes... c'est pratique.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading