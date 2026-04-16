Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

L'officialisation des audiences des chaînes de télévision et de radio a pointé du doigt une baisse pour l'After Foot, l'émission vedette de RMC. A ceux qui en ont profité pour attaquer le talk-show, Daniel Riolo a répondu sans langue de bois.

Il y a un recul du foot dans les médias, il y a un recul du foot dans la société. Nos confrères de L’Equipe se sont absolument réjouis de la baisse de nos audiences. On peut juste leur expliquer qu’on est redevenu extra et non plus extraordinaires. On est au même niveau qu’habituellement, à l’exception de l’an dernier où nous étions probablement en surperformance. Donc tout va bien pour nous, merci de vous inquiéter. A ceux qui se réjouissent, les crevards, ça a toujours fait partie de la terre, et les jaloux aussi. Plus globalement, oui il y a un désintérêt pour le football parce qu’il a été mal géré, parce qu’il n’y a plus de foot à la télé. Tout ce qu’on dénonce depuis des années s’est passé a amené à un championnat de Ligue 1 qui est mort et qui intéresse moins les gens. Même les matchs de l’équipe de France sont en baisse. Téléfoot a disparu, l’Equipe du Soir fait moins d’émissions, le CFC a baissé en audience, qu’on soit impacté, c’est normal. Mais, on est là, on est encore les premiers, et on sera toujours là », prévient un Daniel Riolo agacé par ce qu'il a lu et entendu sur la baisse des audiences de l'After. », prévient un Daniel Riolo agacé par ce qu'il a lu et entendu sur la baisse des audiences de l'After.

Le départ de Labrune peut relancer l'intérêt pour le foot

Pour le journaliste, avec le changement qui s'annonce pour la gouvernance du football français, et le départ de Vincent Labrune, les choses devraient aller dans le bon sens. Daniel Riolo croit en effet que la reprise en main par la FFF va probablement permettre de remettre les choses à plat, d'autant que le prochain appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 s'annonce infructueux. Avec le départ de l'actuel patron de la Ligue de Football Professionnel, les négociations avec des diffuseurs devraient alors se faire nettement plus sereinement. Et le championnat de France retrouverait de la visibilité à la télévision, seul secret pour Daniel Riolo afin que le football suscite de nouveau l'intérêt d'un public plus large qu'actuellement.