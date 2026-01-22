ICONSPORT_245626_0034

« A l'affût de mon moindre fourchage de langue depuis des années », elle arrête le football

TV22 janv. , 18:20
parGuillaume Conte
0
La finale chaotique de la CAN a provoqué des débordements à tous les niveaux. Lassée par les attaques dont elle fait l'objet pour son interview d'après-match, et d'un comportement plus ancré à son égard, Vanessa Le Moigne a annoncé son arrêt du football.
Présentatrice de BeIN Sports, Vanessa Le Moigne suit régulièrement la Ligue 2 pour la chaine sportive. Mais pendant un mois, elle était au Maroc pour le suivi de la Coupe d’Afrique des Nations. La finale entre le Maroc et le Sénégal a donné lieu à des scènes rarement vues sur un terrain de football, du moins à ce niveau. Le pénalty raté par Brahim Diaz puis le but de Pape Gueye dans la prolongation ont donné une tournure dramatique à une finale qui a aussi beaucoup inquiété par d’autres aspects, entre la bataille pour la serviette d’Edouard Mendy et les incidents dans les tribunes avec les supporters des Lions de la Teranga.

Le ras-le-bol de Vanessa Le Moigne

Mais pour une question posé juste après la finale à Edouard Mendy, Vanessa Le Moigne a pris la foudre sur les réseaux sociaux, et le fait qu’elle n’ait pas vraiment été défendue par ses collègues a provoqué ce choix de la journaliste d’arrêter de traiter le football. Dans un post sur Instagram, Vanessa Le Moigne a dit stop au ballon rond à la fin de la saison. « Merci le foot pour les rencontres... pour les beaux moments mais next. Fin de saison, j'arrête et maintenant je me sens libérée. Que les supporters ne comprennent pas, c'est ok ! Mais mes amis, mes "pairs" à l'affût de mon moindre fourchage de langue depuis des années : ils sont meilleurs visiblement. Sans aucun doute ! Je leur laisse la place », a balancé celle qui avait vu de nombreux messages de harcèlement sur les réseaux sociaux fleurir quand il avait été fait état de ses origines algériennes.
Et après la finale, quand elle a demandé si elle devait quand même féliciter le Sénégal, ou qu’elle a demandé s’il y avait eu un arrangement avec Brahim Diaz pour qu’il manque son pénalty, Edouard Mendy n’avait pas du tout goûté les questions posées par la journaliste. Une maladresse qui ne justifie pas les débordements malheureusement devenus habituels sur les réseaux sociaux, et qui ont provoqué la décision de Le Moigne. Cette dernier a avoué qu’elle ne savait pas si elle allait continuer avec BeIN Sports dans ces conditions, tandis que la chaine qatarie a tapé en touche dans les colonnes de L’Equipe, évoquant son souhait « de ne pas commenter les prises de parole individuelles de nos collaborateurs sur leurs réseaux sociaux. Nous condamnons avec la plus grande fermeté, aujourd'hui comme par le passé, toutes les formes d'attaques visant les collaborateurs de beIN Sports ».
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278257_0708
PSG

Dro Fernandez star du PSG, Luis Enrique vend du rêve

Jonas Wind
OL

Blessé pour trois mois, il attend l'OL en juin

ICONSPORT_279655_0005
Europa League

Berne - OL : Les compos (18h45 sur Canal+ Live10)

Fil Info

22 janv. , 18:40
Dro Fernandez star du PSG, Luis Enrique vend du rêve
22 janv. , 18:00
Blessé pour trois mois, il attend l'OL en juin
22 janv. , 17:41
Berne - OL : Les compos (18h45 sur Canal+ Live10)
22 janv. , 17:40
OM : Greenwood à MU, la réunion qui change tout
22 janv. , 17:20
Strasbourg enregistre une vente à 7 ME
22 janv. , 17:00
L’OM ridiculisé par Liverpool, De Zerbi accuse Rulli
22 janv. , 16:30
Le Sénégal exclu de la CAN 2027, la sanction ultime
22 janv. , 16:00
Une très mauvaise surprise attend Fofana à l’OL

Derniers commentaires

Berne - OL : Les compos (18h45 sur Canal+ Live10)

Pas de tolisso!!!! Il n'a pourtant pas joué le dernier match, je suis surpris.

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

perso, ça sera un commentaire espagnol ou anglais.

L’OM ridiculisé par Liverpool, De Zerbi accuse Rulli

Bouh Bouh GM AVFF

Indice UEFA : L’OL et Lille appelés pour sauver la France

6 pts pour le 1er et ensuite tu descends de 0.25 il me semble pour l'europa c'est 12 en ldc et 4 en conference

OM : « C’est un problème », Pierre Ménès se paie Greenwood

Même si globalement tu n'as pas complétement tort, tu caricaturistes trop pour que ce soit pertinent. Le match contre Angers ou celui contre le PSG te donneraient tort par exemple. En revanche quand ça ne tourne pas très bien, oui, Greenwood est souvent celui qui débloque les situations. Mais de la à parler de dépendance, ou qu'il faut en permanence que ça passe par un exploit individuel de sa part, c'est méconnaitre le contenu des matchs. C'est le commentaire d'un gars qui ne regarde que les résumés.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading