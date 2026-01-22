« A l'affût de mon moindre fourchage de langue depuis des années », elle arrête le football

La finale chaotique de la CAN a provoqué des débordements à tous les niveaux. Lassée par les attaques dont elle fait l'objet pour son interview d'après-match, et d'un comportement plus ancré à son égard, Vanessa Le Moigne a annoncé son arrêt du football.

Présentatrice de BeIN Sports, Vanessa Le Moigne suit régulièrement la Ligue 2 pour la chaine sportive. Mais pendant un mois, elle était au Maroc pour le suivi de la Coupe d’Afrique des Nations . La finale entre le Maroc et le Sénégal a donné lieu à des scènes rarement vues sur un terrain de football, du moins à ce niveau. Le pénalty raté par Brahim Diaz puis le but de Pape Gueye dans la prolongation ont donné une tournure dramatique à une finale qui a aussi beaucoup inquiété par d’autres aspects, entre la bataille pour la serviette d’Edouard Mendy et les incidents dans les tribunes avec les supporters des Lions de la Teranga.

Le ras-le-bol de Vanessa Le Moigne

Mais pour une question posé juste après la finale à Edouard Mendy, Vanessa Le Moigne a pris la foudre sur les réseaux sociaux, et le fait qu’elle n’ait pas vraiment été défendue par ses collègues a provoqué ce choix de la journaliste d’arrêter de traiter le football. Dans un post sur Instagram, Vanessa Le Moigne a dit stop au ballon rond à la fin de la saison. « Merci le foot pour les rencontres... pour les beaux moments mais next. Fin de saison, j'arrête et maintenant je me sens libérée. Que les supporters ne comprennent pas, c'est ok ! Mais mes amis, mes "pairs" à l'affût de mon moindre fourchage de langue depuis des années : ils sont meilleurs visiblement. Sans aucun doute ! Je leur laisse la place », a balancé celle qui avait vu de nombreux messages de harcèlement sur les réseaux sociaux fleurir quand il avait été fait état de ses origines algériennes.

Et après la finale, quand elle a demandé si elle devait quand même féliciter le Sénégal, ou qu’elle a demandé s’il y avait eu un arrangement avec Brahim Diaz pour qu’il manque son pénalty, Edouard Mendy n’avait pas du tout goûté les questions posées par la journaliste. Une maladresse qui ne justifie pas les débordements malheureusement devenus habituels sur les réseaux sociaux, et qui ont provoqué la décision de Le Moigne. Cette dernier a avoué qu’elle ne savait pas si elle allait continuer avec BeIN Sports dans ces conditions, tandis que la chaine qatarie a tapé en touche dans les colonnes de L’Equipe, évoquant son souhait « de ne pas commenter les prises de parole individuelles de nos collaborateurs sur leurs réseaux sociaux. Nous condamnons avec la plus grande fermeté, aujourd'hui comme par le passé, toutes les formes d'attaques visant les collaborateurs de beIN Sports ».