« Je ne regarde jamais cette merde » : Pierre Ménès dézingue cette émission de foot

TV13 oct. , 13:00
parClaude Dautel
L'ancien membre du Canal Football Club n'a jamais mâché ses mots. Et s'agissant d'évoquer L'Equipe du Soir, Pierre Ménès est encore moins tendre. 
L'équipe de France donne souvent lieu à des débats agités, Didier Deschamps ayant du mal à faire l'unanimité autour de ses choix. Après chaque rencontre des Bleus, chacun refait le match, et c'est évidemment le cas des journalistes et consultants réunis sur le plateau de L'Equipe du Soir. Quelques jours après avoir fêté ses 4.000 émissions, le talk-show a évoqué la prestation de Kylian Mbappé contre l'Azerbaïdjan et le forfait de Kylian Mbappé pour le match de ce lundi en Islande. L'occasion pour Johan Micoud de dire ce qu'il pensait de l'attaquant français du Real Madrid. Un avis que Pierre Ménès n'a pas du tout apprécié. Et sur X (anciennement Twitter), l'ancienne star de Canal+ a dit tout le mal qu'il pensait de Micoud, mais également de l'émission où l'ancien joueur intervient.

Le cas Kylian Mbappé rend tout le monde nerveux

Fan de Kylian Mbappé, Pierre Ménès est scandalisé parce qu'il se dit du joueur dans L'Equipe du Soir. Il n'a donc pas été tendre au moment d'évoquer les propos de Johan Micoud et le talk-show du quotidien sportif. « Donc selon Micoud le hater numéro 1 (ex æquo avec Rothen ) Mbappe a vampirisé le ballon . Au détriment de qui ? De Olise qui dormait ? D’Etitike qui débute et de Coman empêtré dans ses dribbles inutiles ? Le mec a quand même mis but et pass des mais ça va toujours pas . En même temps ça lui est pas arrivé souvent à Micoud de faire cette performance. Il doit être tellement jaloux (...) Voilà pourquoi je ne regarde jamais cette merde », a lancé Pierre Ménès, qui a lui-même été journaliste pour le quotidien sportif. Des propos très critiques à l'encontre de L'Equipe du Soir dont le succès populaire est cependant certain, on ne fait pas plus de 4.000 émissions sans avoir une vraie popularité auprès du public.
