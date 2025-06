Xabi Alonso et Kylian Mbappé, ça ne rigole plus

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Successeur de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso n'a pas l'intention de donner le pouvoir aux joueurs. Kylian Mbappé va devoir se remuer, son nouvel entraîneur lui a clairement fait savoir avant le début du Mondial des clubs.

Les joueurs du Real entreront en compétition mercredi soir à 21h contre Al-Hilal, un match qui sera très suivi puisqu'il s'agira de la première sortie des Merengue version Xabi Alonso. Arrivé de Leverkusen pour remplacer Carlo Ancelotti, l'Espagnol a rapidement dû inculquer à son effectif ses propres méthodes. Et à en croire David Justo, qui travaille pour la Cadena Ser, média proche du Real Madrid, Xabi Alonso a déjà prévenu que les joueurs arrivés au mercato seront alignés directement, et que désormais tout le monde devra s'engager et ne pas s'économiser, notamment dans les courses à haute fréquence. « Je sais que quiconque ne court pas et ne fait pas d'efforts ne jouera pas. Quel que soit son nom. Celui qui arrête une course recevra un carton jaune de l'entraîneur. Et la deuxième fois, un carton rouge », explique le journaliste, qui révèle que le nouvel entraîneur madrilène a déjà prévenu tout le monde...y compris Kylian Mbappé.

Mbappé n'échappera pas aux nouvelles règles

La star tricolore du Real Madrid a beau avoir eu des statistiques affolantes cette saison avec son nouveau club (43 buts toutes compétitions confondues), Xabi Alonso exige qu'il fasse autant de travail que ses coéquipiers. Souvent critiqué sur son manque d'implication dans le travail défensif, c'était déjà le cas au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur de la part de son entraîneur. « L'entraîneur du Real Madrid veut résoudre à tout prix l'un des problèmes de l'équipe. L'avertissement de Xabi Alonso à ses joueurs est clair, même Mbappé n'est pas en sécurité », expliquent nos confrères espagnols, qui sont persuadés que l'attaquant français ne bénéficiera d'aucun passe-droit.

14,5ME d'impôts, Kylian Mbappé reçoit la facture https://t.co/JawZwDS0An — Foot01.com (@Foot01_com) June 15, 2025

Le Mondial des Clubs sera l'occasion pour Xabi Alonso de voir si ses joueurs ont bien compris ce qu'ils attendaient d'eux la saison prochaine. Car le coach de 43 ans sait comment il veut faire jouer son équipe, à ramener le Real Madrid au sommet en Liga, mais également en Ligue des champions. Les signatures de Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold vont évidemment aider les Merengue dans cette mission, mais cela ne suffira pas et le duo Mbappé-Vinicius Jr va également devoir se remuer sérieusement sous peine de comprendre que Madrid est entre dans une nouvelle ère.