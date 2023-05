Tic-Tac, Madrid donne rendez-vous à Mbappé dans 10 jours

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Avant la fin du mois, Kylian Mbappé devra indiquer au PSG s'il active l'option d'un an supplémentaire à Paris présente dans son contrat. Le Real Madrid reste à l'affût dans ce dossier, attendant un coup de fil de Mbappé dans ce laps de temps.

Un an après avoir choisi le PSG plutôt que le Real, Mbappé va t-il faire le choix inverse ? Alors que le club parisien a montré un visage peu séduisant cette saison, le joueur français pourrait envisager son avenir ailleurs à moyen voire court terme. Pour rappel, en mai 2022, Mbappé s’était engagé avec le PSG pour un nouveau contrat de deux ans et une année en option. Cette dernière devra être activée à la fin de cette saison. Le doute persiste sur les intentions du gamin de Bondy, lequel n’a pas encore fait son choix. Il lui reste 10 jours, jusqu’au 31 mai prochain, et sa décision est fébrilement attendue à Paris mais aussi à Madrid. Car au départ, sur son maillot lors de sa prolongation signée avec le Paris SG, l'ancien monégasque avait laissé s'afficher la date de 2025. Mais pour le moment, son contrat ne va que jusqu'en juin 2024.

Dix jours pour le grand pardon de Mbappé au Real

Florentino Perez n’a pas dit adieu à son rêve de signer la pépite française. Alors qu’un nouveau cycle se prépare au Real Madrid, quoi de mieux qu’une star comme Mbappé pour incarner cette nouvelle ère ? Selon le site Defensa Central, le président madrilène rêve encore de ramener Mbappé et il surveille avec minutie les tractations au PSG.

🚨 Real Madrid remain interested in signing Kylian Mbappé from PSG but will not pay a transfer fee for the 24-year-old.



(Source: MARCA) pic.twitter.com/ojZ92Z4ljZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 15, 2023

Les 10 prochains jours sont capitaux pour le transfert tant attendu à Madrid de Mbappé au Real. Perez attend un coup de fil du Français, en tout cas sa ligne est disponible 24h sur 24 pour celui qui pourrait être son nouveau protégé. Reste que le destin de ce transfert demeure dans les mains de Kylian Mbappé. En activant l'option d'ici la fin mai, il sera lié au PSG jusqu'en 2025 et mettra fin à la possibilité d'une arrivée libre au Real Madrid. Si l'option n'était pas signée, le message sera par contre clair et positif pour le Real Madrid, qui se voit encore et toujours le récupérer en juin 2024, pour zéro euro. De son côté, Paris aura bien compris qu'il jouera très gros lors de la saison prochaine pour conserver sa superstar.